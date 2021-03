Dal Prosecco Superiore allo Champagne, le etichette di Hamsik Winery firmati dal campione ex Napoli

Ve lo ricordate Marek Hamsik? Il fantasista slovacco, dopo una lunga carriera in Italia, dove ha vestito le maglie di Brescia e, soprattutto, Napoli, nel 2019 ha scelto di accettare l’offerta del Dalian Yifang, in Cina, prima di tornare in Europa, qualche giorno fa, tra le fila del Göteborg, storico club svedese. Il cuore, però, è rimasto nel Belpaese, dove in tanti anni ha imparato a conoscere ed amare le sue eccellenze, su tutte quelle della tavola. A partire, manco a dirlo, dal vino. E così, conquistato dalle bollicine del Prosecco - in particolar modo del Conegliano Valdobbiadene Superiore - nel 2018 ha creato una sua linea di vino, la Hamsik Winery, per portare il made in Italy nel mondo, partendo dai mercati della Slovacchia e della Repubblica Ceca. Una partnership nata con la veneta Serena Wines, con cui Marek Hamsik ha firmato, come detto, una linea di vini che vanno dal Valdobbiadene Superiore di Cartizze al Prosecco Treviso, passando per monovarietali come Chardonnay, Sauvignon, Pinot Grigio, Merlot e Cabernet. Non solo, perché tra i brand di Serena Wines c’è anche lo Champagne De Vilmont, da cui nasce una Cuvée Prestige Millésime Brut 2013, oltre alle etichette di vino slovacco, che completano la cantina del calciatore, insieme a bicchieri, glacette e stopper griffati Hamsik Winery.

