Dal supermercato al ristorante: “Il carrello dalla parte del manico”, vademecum per i consumatori 

Perché il conto al ristorante è sempre più salato del previsto? Come mai al supermercato compriamo il doppio rispetto alla lista della spesa? Cosa possiamo fare se il nostro hotel a 5 stelle, visto dal vivo, cade a pezzi? Nel suo nuovo libro “Il carrello dalla parte del manico” (Vallardi, 252 pagine, 16,90 euro), l’avvocato Massimiliano Dona - attivista, divulgatore e presidente di Unione Nazionale Consumatori - ci insegna a diventare acquirenti migliori e consumatori con una marcia in più, svelando le tecniche di marketing per volgerle a nostro vantaggio. Usando come tappe i luoghi in cui abitualmente consumiamo - primo fra tutti il supermercato, ma anche il ristorante, la farmacia, l’autofficina e gli store online - l’autore ci parla di acquisti impulsivi e routinari, di come prevenire potenziali truffe, di venditori insistenti o negligenti (e di come liberarcene) e ci spiega punto per punto come scrivere un reclamo nel caso le contromisure non siano bastate. Chi indirizza i nostri acquisti sa benissimo quanto certe parole, certe immagini o anche solo certi colori possano condizionare le nostre scelte. E la cosa curiosa è che tutti noi, per pigrizia, abitudine o fretta, cadiamo sistematicamente nelle trappole del marketing: un prodotto posizionato su un certo scaffale, il “marketing sensoriale” fatto di suoni e odori, persino la musica e il pavimento del supermercato sono espedienti per farci comprare di più e secondo determinate regole. Chi vende ci vuole forse distratti, facili agli innamoramenti estemporanei e manipolabili: nel libro si va oltre i consigli pratici e si studia come cambiare il nostro approccio all’acquisto, ovvero il mindset, grazie ad un percorso capace di trasformarci nel profondo, facendoci arrivare alla cassa più consapevoli, più preparati, più ricchi, e anche più sereni e a nostro agio.

