Dal Trentino all’Alto Adige, dalla Valle d’Aosta alla Germania: ecco i migliori Müller Thurgau

Dal Trentino all’Alto Adige, dalla Valle d’Aosta alla Germania, produzioni delle vendemmie 2020, del 2019 e del 2018, e con una qualità altissima (con punteggi superiori agli 87 punti): ecco le caratteristiche dei migliori Müller Thurgau, eletti, nei giorni scorsi, nello storico Concorso Internazionale Vini Müller Thurgau nella rassegna “Müller Thurgau: Vino di Montagna”, promosso dalla Mostra Valle di Cembra, a Cembra e nel suo territorio, “culla” della viticoltura eroica trentina con le sue straordinarie pendenze e gli oltre 700 km di muretti a secco in cui nasce il celebre vitigno.

Tra i 17 premiati con le Medaglie d’Oro, 11 sono etichette trentine: Igt Vigneti delle Dolomiti Müller Thurgau 2020 di Francesco Moser, Igt Vigneti delle Dolomiti Müller Thurgau Palai 2019 di Pojer e Sandri, Doc Trentino Müller Thurgau Athesis Flumen 2020 di Cantina Aldeno, Doc Trentino Müller Thurgau Lavis Ritratti 2020 di Cantina La Vis-Valle di Cembra, Doc Trentino Müller Thurgau 2020 di Cantina Rotaliana di Mezzolombardo, Doc Trentino Müller Thurgau Vini del Gelso 2020 di Cantina Sociale Mori Colli Zugna, Doc Trentino Müller Thurgau Casata Monfort 2020 di Cantine Monfort, Igt Vigneti delle Dolomiti Müller Thurgau 2020 di Cantine Simoni, Docg Trentino Superiore Müller Thurgau Zeveri 2018 di Cavit, Doc Trentino Superiore Valle di Cembra Müller Thurgau 2020 di Società Agricola Zanotelli, e Doc Trentino Superiore Valle di Cembra Müller Thurgau Pietramontis 2019 di Villa Corniole. A questi si aggiungono tre altoatesini incoronati dal Concorso - condotto dal presentatore tv e conduttore radiofonico di “Decanter” su RaiRadio2 Federico Quaranta, e promosso con Trentino Marketing e Strada del Vino e dei Sapori del Trentino - ovvero Doc Alto Adige Müller Thurgau 2020 di Cantina Kurtatsch, Doc Alto Adige Valle Isarco Müller Thurgau 2020 di Cantina Valle Isarco, e Doc Alto Adige Müller Thurgau Kreiter 2020 di Malojer Gummerhof; il valdostano Doc Valle d’Aosta Müller Thurgau 2020 di Cave des Onze Communes, ed i due tedeschi, Pfalz Qualitateswein Pfalz In the mood for Müller 2020 di Hammel e Qualitatswein Baden-Bodensee Müller Thurgau Trocken 2020 di Winzerverein Hagnau.

“Il grande risultato del 2018 si ripete - ha spiegato Renzo Folgheraiter, presidente del Concorso Internazionale Vini Müller Thurgau - a riprova dell’elevato standard qualitativo delle produzioni in gara. Anche quest’anno, tra l’altro sono diverse altre le realtà che avrebbero meritato la Medaglia d’Oro, ma, per regolamento, il numero di premiati non può superare il 30% delle cantine che partecipano al Concorso”.

