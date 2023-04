Dalla scuola al vigneto: il Ministro Lollobrigida premia i nuovi tecnici di Istituto Cerletti e Crea

Ricevere l’attestato di fine corso direttamente dalle mani di un Ministro dello Stato non è un’esperienza da tutti i giorni: l’hanno vissuta i ragazzi che hanno frequentato il Corso Cerletti - Crea per “Tecnico specializzato in pratiche innovative ed ecosostenibili per la gestione dell’agroecosistema vigneto”, premiati, oggi a Roma, dal Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida (nell’occasione è stato anche presentato il volume “I tesori del Crea”, che raccoglie il patrimonio culturale, scientifico e naturalistico del più importante ente italiano di ricerca sull’agroalimentare).

“I giovani stanno riscoprendo l’agricoltura e l’agricoltura sta scoprendo che i giovani gestiscono meglio degli altri questo settore, perché sono in grado di utilizzare le nuove tecnologie per rendere più sostenibile e competitivo questo asset primario della nostra Nazione - ha dichiarato il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida - ed il Governo Meloni punta su diritti e formazione affinché il sistema agroalimentare possa essere più attrattivo per le nuove generazioni. È stato per me un onore consegnare gli attestati del corso in “Pratiche innovative ed ecosostenibili per la gestione dei vigneti” a tanti ragazzi. Sono loro il futuro del comparto e dell’Italia”.

Il partner è l’Istituto Cerletti di Conegliano, la più antica e prestigiosa Scuola Enologica d’Italia, fondata nel 1876: il Corso nasce dalla necessità di formare giovani neo-diplomati con conoscenze che non sono (ancora) sui libri di scuola, ma frutto delle principali innovazioni in viticoltura, dal miglioramento genetico alle biotecnologie verdi ecosostenibili, dalla viticoltura di precisione alla robotica, d’interazione del sistema pianta-microrganismi-suoli alla zonazione (terroir).

“I Corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, come questo, voluto da noi fortemente - ha affermato il professor Carlo Gaudio, presidente Crea<7B< - rappresentano un pilastro nella nostra attività di trasferimento delle conoscenze della ricerca scientifica e ci permettono di abbandonare lo slogan Bra, braccia rubate all’agricoltura, per adottarne uno più al passo coi tempi, Cda: cervelli dedicati all’agricoltura, per giovani con alta formazione, addetti all’attività agroalimentare del domani, altamente professionalizzati e molto richiesti dalle aziende”.

