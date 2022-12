Dall’antipasto al dessert, il Natale di WineNews ha il sapore e il calore della famiglia Cerea

“Alla nostra tavola non può mai mancare la Tacchina ripiena, perché è il piatto che mamma Bruna prepara il 25 dicembre per tutta la famiglia, con noi figli, le mogli, i mariti ed i nipoti, in occasione del pranzo di Natale. È il nostro rituale, ci riporta sempre a memorie felici, quando lo mangiavano insieme anche a papà Vittorio”. Vittorio che, tra i ristoratori che hanno scritto la storia dell’alta cucina italiana elevandola all’eccellenza, è il fondatore oltre mezzo secolo fa del “Da Vittorio”, il ristorante a Brusaporto tre Stelle Michelin e primo ristorante italiano ne “La Liste 2023 - The World Best Restaurant Selection” che ne porta il nome e dal quale i figli, gli chef Chicco e Bobo Cerea, Francesco, Rossella e Barbara, non solo portano avanti la tradizione di famiglia che è anche la più autentica, calorosa e genuina tradizione italiana, ma la diffondono in tutto il mondo, fino in Cina, dove lo stellato “Da Vittorio Shanghai” è il miglior ristorante italiano del Pianeta.

Nelle loro parole è racchiusa l’essenza della tavola delle Feste di WineNews, per la quale propongono un menù con il Pithivier di zucca con ricotta in salvietta e mostarda come antipasto, il celebre Risotto con cavolfiore, guanciale e tartufo bianco, preludio di sapori e profumi alla Tacchina, ed il loro amatissimo Panettone artigianale nella versione speciale con scatola di cioccolato lavorata a mano e creata in collaborazione con Davide Comaschi, per concludere in bellezza.

La migliore alta cucina italiana nel mondo per un Natale che ci accomuna così da una parte all’altra del Pianeta, grazie ai Cerea ed alla costellazione di ristoranti del loro Gruppo in Italia e nel mondo. Ed al “sapore” delle Feste che è uno dei preferiti di WineNews, perché è uno dei periodi più intensi e belli dell’anno per il mondo dell’enogastronomia italiana, che finalmente torna alla sua essenza più vera che è quella della condivisione, dello stare insieme con gli amici e in famiglia, mangiando del buon cibo e stappando un ottimo vino. Per un Natale che vi auguriamo “bello & buono”, insieme anche un po’ con noi.

