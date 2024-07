Dalle aziende di Confagricoltura 31 tonnellate di cibo italiano per la popolazione di Gaza

Un convoglio carico di 45 tonnellate di cibo è arrivato in Giordania, traportando ben 31 tonnellate partite dal Belpaese, fornite, nei giorni scorsi, da Confagricoltura con il sostegno della Onlus confederale “Senior - L’età della saggezza”: è una delle ultime iniziative italiane di “Food for Gaza”, il progetto umanitario guidato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con Fao e World Food Programme, in soccorso agli abitanti della Striscia di Gaza nella guerra Israele-Hamas.

L’obiettivo, è quello garantire l’accesso di derrate alimentari nella Striscia, che vengono raccolte con il supporto delle organizzazioni del settore agricolo: pasta, riso, sale marino e pomodori pelati, infatti, sono stati donati da aziende della rete di Confagricoltura e recapitate al Ministero che ne ha gestito la spedizione.

Dopo questa prima tappa in Giordania, le provviste raggiungeranno la Striscia di Gaza quanto prima, contribuendo concretamente alla sicurezza alimentare della popolazione in difficoltà. Confagricoltura ha già confermato l’adesione alla prossima campagna di raccolta delle donazioni che chiuderà il 15 settembre: “la sicurezza alimentare è da sempre una priorità per Confagricoltura a beneficio di una popolazione mondiale in espansione. Le nostre imprese hanno risposto prontamente alla campagna “Food for Gaza”, guidata dalla Farnesina, orgogliose di contribuire concretamente ad alleviare le sofferenze della popolazione della Striscia”.

Copyright © 2000/2024