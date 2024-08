Dalle focacce alla vigna: Antico Vinaio investe in una cantina in Maremma

Ha fatto fortuna vendendo focacce made in Florence ormai divenute leggendarie, e creando un format esportato in tutto il mondo: ora Tommaso Mazzanti, proprietario di Antico Vinaio, diventa vignaiolo insieme a Joe Bastianich (con cui ha aperto oltre oceano gli store di New York, ormai arrivati a quota quattro). Mazzanti è entrato infatti nella gestione di Tenuta La Mozza, in Maremma, già di proprietà dell’imprenditore italo-americano. Qui sarà prodotta una nuova linea di vini destinati ad essere venduta in tutti i locali dell’Antico Vinaio, in Italia e nel resto del mondo.

Tenuta La Mozza, che si trova nel territorio di Magliano in Toscana, conta su 20 ettari di vigneti, tra Morellino di Scansano, Sangiovese e Ciliegio. La produzione si aggira su 100.000 bottiglie, e ora l’obiettivo è sviluppare una nuova linea per i locali dell’Antico Vinaio, inclusi quelli ancora da aprire. Ad oggi L’Antico Vinaio conta oltre 30 locali in Italia e nel mondo: oltre a Firenze ci sono, tra gli altri, Roma, Milano, Bergamo, Napoli, Forte dei Marmi, e ancora Dubai, Las Vegas e New York. Un’avventura cominciata nel 1989, quando la famiglia Mazzanti prese in gestione una piccola rosticceria a due passi da Palazzo Vecchio. Tommaso entrò nell’azienda nel 2006, trasformandola e facendola diventare quella che è oggi.

Ma non è tutto: sui suoi social Mazzanti ha pubblicato la bottiglia del vino “Solo Noi”, dedicato alla moglie Clara Fioretti, con la foto della sua famiglia in etichetta. Una promessa fatta 10 anni, quando Mazzanti le aveva giurato che, se un giorno fosse diventato ricco, avrebbe comprato un’azienda vinicola e avrebbe creato un’etichetta dedicata a lei. “Sembrava di fantasticare e sognare, alla fine eravamo due ragazzini di 25 anni che sognavano in grande . Oggi, dopo 10 anni, sono riuscito a mantenere quella famosa promessa Ho comprato la mia prima azienda vinicola e dalle vigne della Maremma Toscana uno dei vini che nascerà sarà proprio il “Solo Noi”. E’ stato veramente super emozionante mostrare la bottiglia di vino, per la prima volta a distanza di 10 anni, a Clara”, scrive Mazzanti.

Copyright © 2000/2024