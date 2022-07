Dalle Langhe a Conegliano, boom di compravendite immobiliari nei territori del vino

Continuano a correre le compravendite di casali, poderi e, in generale, unità abitative indipendenti, che oggi rappresentano il 22% delle acquisizioni, specie nei territori del vino, come raccontano gli ultimi dati del Gruppo Tecnocasa. Dopo il boom dovuto alla pandemia, che ha spinto molti a cambiare vita, lasciare la città e optare per una vita a contatto con la natura, non si arresta la ricerca di rustici e cascine, che in Langhe ed in Monferrato costano relativamente poco: 80-120.000 euro da ristrutturare, che diventano però 450.000 se ristrutturati con materiali di pregio e in posizioni particolarmente suggestive. Cui vanno aggiunti, ovviamente, i costi di eventuali vigneti. Nella zona di produzione del Barolo, per una casa in campagna (ideale per un B&B) di 300-500 metri quadrati con 150 metri quadrati di giardino si parte da 400-500.000 euro.

Ad investire, come riporta il quotidiano “Il Sole 24 Ore” non sono solo gli italiani in cerca di una seconda casa o di una svolta, ma anche gli stranieri, che, in Langa, trovano una sorta di Toscana economicamente più accessibile. Ma mai quanto la Valpolicella, dove, però, le compravendite hanno subito una frenata: qui, tra le vigne dell’Amarone, bastano 200-250 euro al metro cubo.

L’interesse, però, è maggiore per le grandi proprietà, di 500 metri quadrati, meglio se con un parco o un vigneto annesso: costo 2.000 euro al metro quadrato, e quasi altrettanti per la ristrutturazione. Vivace il mercato immobiliare nei borghi della Valdobbiadene, cuore produttivo del Prosecco, perlopiù di seconde case, sui 50.000 euro da ristrutturare. Prezzi che aumentano sensibilmente, invece, se ci si sposta verso Conegliano e Asolo: dai 1.500 al metro quadrato per case da ristrutturare e dai 2.000 per quelle ristrutturate. Sempre, ovviamente, immersi tra filari a perdita d’occhio.

