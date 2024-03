Dallo chef spagnolo José Andrés consegnati 32 milioni di pasti alla popolazione di Gaza

Di fronte ad ogni tragedia, in qualsiasi angolo del mondo accada, la “World Central Kitchen”, l’associazione no-profit fondata dallo chef spagnolo due Stelle Michelin José Andrés (che conta 30 ristoranti solo in Usa, da Washington a New York, aperti dopo il licenziamento da El Bulli dello chef Ferran Adrià a Barcellona, e che WineNews ha intervistato, in passato, quando ha rappresentato la Spagna a “Vinexpo” 2017 a Bordeaux) sa farsi trovare pronta, facendo ciò per cui è nata: sfamare chi ne ha bisogno. Una vocazione iniziata nel 2010, come risposta al devastante terremoto che colpì Haiti, e da allora ovunque ce ne sia bisogno i volontari della “World Central Kitchen”, a partire dagli chef di tutto il mondo, riescono a garantire milioni e milioni di pasti. Da quelli distribuiti in piena pandemia Covid, negli Stati Uniti e non solo - che sono valsi allo chef Andrés la copertina del “Time” e il “Basque Culinary World Prize” 2020, ma anche una nomina al Premio Nobel per la Pace nel 2019 - all’Ucraina, nell’emergenza alimentare causata dalla guerra con la Russia. E che ora ha già fornito 32 milioni di pasti caldi a Gaza, paracadutati alla popolazione palestinese affamata nella terribile guerra con Israele, e spediti via mare con la nave di Open Arms in questi giorni da Cipro nella sperimentazione del corridoio umanitario marittimo promosso da Usa, Ue e Paesi arabi, ma anche da altri Stati come l’Italia.

Lottando per evitare il rischio di una carestia, grazie ad un “esercito” di cuochi e volontari locali, l’organizzazione (che, in passato ha ricevuto finanziamenti importanti come da Jeff Bezos, ex ad Amazon, che ha donato 100 milioni di dollari) è attiva anche dentro la Striscia e ha lanciato una raccolta fondi per finanziare 4,7 milioni di pasti nel mese sacro del Ramadan iniziato ieri. Perché, come dice lo chef Andrés, “quando si parla di cibo e acqua, la gente non vuole una soluzione tra una settimana, tra un mese. La soluzione deve essere adesso”.

