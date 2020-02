Davanti al camino (con il rosso) o alla spa (con le bollicine): il San Valentino dei wine lover

Amato dagli amanti, detestato dai single impenitenti, San Valentino è destinato, come sempre, a dividere le opinioni. Ed è esattamente ciò che emerge dai sondaggi lanciati da WineNews sui suoi canali social (Instagram, dove i follower sfiorano ormai i 10.000, e Facebook, con i like che sono arrivati a quota 51.705): su Instagram, alla domanda “Festeggerai San Valentino?” hanno risposto ben 26.414 wine lovers, di cui appena 4.541, pari al 17,2%, in modo affermativo, ed i restanti 21.873, ossia l’82,8%, in maniera negativa. Che il mondo del vino sia un mondo di single o, addirittura, privo di romanticismo? Forse è così tra i più giovani, i veri protagonisti di Instagram, ma se ci spostiamo su Facebook, dove cresce l’età media, ecco che la fiamma del San Valentino in coppia riprende vita. Qui, sono 1.316 le persone che hanno risposto al sondaggio “Per un San Valentino perfetto scelgo...”, che vede la vittoria, per distacco, del vino rosso davanti al camino, probabilmente l’opzione più romantica tra tutte, con 696 voti (52,9%), davanti alle bollicine alla spa, all’insegna del relax di coppia, con 361 voti (27,4%), ed al vino bianco in un ristorante romantico, la declinazione forse più “classica” del San Valentino, che raccoglie 259 voti (19,7%).

Copyright © 2000/2020