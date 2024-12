“Deliveroo 100” 2024, i piatti più ordinati al mondo sull’app: l’Italia si conferma amante del pokè

È un’Italia che si conferma grande amante del pokè quella fotografata dalla “Deliveroo 100” 2024, il consueto report in cui la piattaforma dell’online food delivery ripercorre l’anno che volge al termine per rivelare la classifica dei piatti più popolari ordinati sulla piattaforma nei suoi dieci mercati in tutto il mondo. La bowl colorata di origine hawaiana è oramai entrata decisamente nelle preferenze degli italiani che usano l’app: in particolare, quella componibile della Pokè House di Milano, che figura al terzo posto nella classifica mondiale e al primo gradino, invece, nelle tendenze in Italia. Restando sulla lista del Belpaese (in tutto lo Stivale, Deliveroo collabora con più di 24.000 ristoranti partner e oltre 2.000 supermercati e negozi di specialità alimentari, ndr), il podio viene completato dal Grand Crispy McBacon di McDonald’s e dalla piadina della Piadineria, con il quarto posto che va appannaggio invece della schiacciata dell’Antico Vinaio, il fenomeno food che, da Firenze, ha rapito il cuore degli utenti anche e soprattutto grazie i social. Quinto in classifica è ancora il pokè, stavolta il Rainbow Bowl di Makito a Cagliari, seguito dall’hamburger Crispy Smoke Burger di Bun Burgers a Milano, e poi di nuovo dal Classic Pokè di Ami Pokè a Roma. In chiusura le pizze, che decisamente non possono mancare in una qualsiasi lista di cibi in qualche maniera collegata all’Italia: spazio, dunque, alle margherite di Berberè e Assaje a Milano e della Piccola Pizzetta a Cagliari.

Allargando, invece, il perimetro a livello mondiale c’è una novità assoluta: per la prima volta negli otto anni di storia della “Deliveroo 100”, un dolce si è aggiudicato il primo posto tra i piatti di maggior tendenza a livello globale: questo è il Cannot Get Knafeh of It di Fix Dessert Chocolatier, a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, unica località dove è disponibile l’acquisto. L’esclusiva con il locale ottenuta da Deliveroo ha permesso di realizzare oltre 90 milioni di visualizzazioni su TikTok in tutto il mondo, con alcuni fan più golosi che sarebbero disposti a viaggiare anche 6.000 chilometri per provarne uno.

La vetrina social per l’appunto è uno dei trend analizzati dalla piattaforma di food delivery: l’elenco dei 100 evidenzia un aumento dell’effetto “da TikTok alla tavola”, con piatti e ingredienti che sono diventati virali sui social media nel corso dell’ultimo anno e che sono entrati nell’elenco dei prodotti di tendenza. Dalla verdura ai sacchetti di spezie irlandesi, agli hamburger e ai panini ripieni degni di Instagram, gli alimenti di tendenza social costituiscono il 40% della top ten globale.

Così, al secondo posto mondiale, c’è 8 Pieces Boneless di Wingstop a Londra, poi la Poké della Poké House di Milano, seguita da Saucisse au couteau purée, jus réduit (Salsiccia tradizionale con purè di patate e sugo) di Bouillon Service a Parigi. Piatto quest’ultimo che conferma un altro trend analizzato da Deliveroo, quello delle tradizioni locali: i consumatori che scelgono le prelibatezze locali costituiscono il 30% della top ten globale. Tra questi il numero uno globale dell’anno scorso, una zuppa di noodle di TamJai Yunnan Mixian a Hong Kong, che occupa il quinto posto, e il fenomeno irlandese del fast food locale, il sacchetto di spezie Spice Bag Meal Deal di Xian Street Food a Dublino, in Irlanda, alla posizione numero sette. Prima, al sesto posto, c’è la pasta Basta Bocco da Bocco, a Gand in Belgio. Poi spazio alle insalate con SP Caesar di The Salad Project a Londra, quella componibile da The Daily Cut a Singapore, e la Seiz’a Caesar + Blackened Chicken di atis, ancora a Londra. Con verdure fresche e nutrienti e di ingredienti ricchi di proteine, queste opzioni più salutari costituiscono il 30% della top ten mondiale di quest’anno, rispetto al 10% del 2023. La popolarità delle insalate è più che raddoppiata sull’anno scorso (2023), e per la prima volta dall’inizio di “Deliveroo 100” hanno addirittura scalzato gli hamburger dalla top ten.

Ma mai però tanto popolari come il pokè, ormai cibo diffuso nella classifica globale delle tendenze anno dopo anno. Ha fatto sei diverse apparizioni in quattro Paesi ed è in cima alla lista dei trend globali, con l’Italia che è si è rivelata la più grande fan. Tuttavia, l’amore dei consumatori per la pizza e gli hamburger rimane forte di anno in anno anche all’interno della top 100 globale: rispettivamente, la prima rappresenta l’8% dei piatti, il secondo il 15%. E anche panini e wrap tornano saldamente nei cestini, raddoppiando il numero di presenze in top 100 rispetto all’anno scorso: nel 2024 sono otto spalmate in cinque Paesi, sulle quattro del 2023.

