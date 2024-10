“Distretti del Cibo”: nuovo bando da 100 milioni di euro per promozione e sviluppo dei territori

È stato pubblicato sul sito del Ministero dell’Agricoltura il nuovo bando per i “Distretti del Cibo”, che mette a disposizione 100 milioni di euro per la promozione e lo sviluppo dei territori e delle produzioni locali, nonché per garantire la sicurezza alimentare, migliorare la sostenibilità e la competitività delle produzioni e ridurre lo spreco alimentare. Viene inoltre sostenuta la collaborazione all’interno dei Distretti per integrare la produzione locale, la trasformazione e la vendita dei prodotti, e promuovere l’accesso a innovazioni che possano migliorare sia i prodotti sia i processi di produzione.

“Con questo nuovo bando mettiamo a disposizione importanti risorse che promuovono l’integrazione delle filiere. Rafforziamo il ruolo dei “Distretti del Cibo” nello sviluppo economico e sociale di molte aree della nostra Nazione e forniamo a livello nazionale ulteriori opportunità per la crescita e il rilancio sia delle filiere che dei territori”, ha detto il Ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida. Le domande di contributo dovranno essere caricate sul portale messo a disposizione dal Ministero entro il 15 novembre 2024.

