Diventare “maestri” della vite con le lezioni della “Vine Master Pruners Academy”

Chi vive in vigna sa quanto è fondamentale il lavoro della potatura, attività che richiede tecnica, attenzione ed esperienza, e quanto contribuisce al risultato finale, ovvero la produzione di un vino di qualità. In tema di potatura il punto di riferimento, a livello mondiale, parla italiano ed è quello dei “Vine Master Pruners” Simonit & Sirch, che, con il loro Metodo di Potatura della vite si prendono cura dei vigneti delle cantine più prestigiose al mondo (da Château d’Yquem a Château Latour, da Château Angelus a Domaine Leroy, da Hennessy a Louis Roederer, da Biondi-Santi a Ferrari, da Bellavista a Feudi di San Gregorio, da Alois Lageder a Sella & Mosca, ed Allegrini, tra le altre), distinguendosi come fondatori della Scuola Italiana di Potatura della Vite e di altre Pruning School all’estero, nonché del Dute - Diplôme Universitaire de Taille et Épamprage a Bordeaux, l’unico diploma universitario di potatura al mondo. Un progetto che “torna in vigna”, ma anche sul web, dal 18 novembre, con le nuove date delle Scuole di Potatura che si articolano in 13 scuole in sei regioni italiane e altre anche all’estero, dalla California all’Australia, tra corsi online ed esercitazioni pratiche per la potatura invernale e, in primavera, per la selezione dei germogli.

Attività che si insedieranno anche in cantine prestigiose del vino italiano e in regioni dall’alta vocazione, e quindi da Braida, cantina icona della Barbera d’Asti, in Piemonte, ad Allegrini, griffe-simbolo dell’Amarone della Valpolicella e, sempre in Veneto, anche da Cecchetto, sinonimo di Raboso del Piave. E se in queste due regioni il focus sarà sul “guyot”, in Toscana con Agricola San Felice, tra i nomi di punta del Chianti Classico, l’attenzione sarà sul cordone speronato. Corsi che approderanno anche in Lombardia da Bellavista, una delle cantine “faro” della Franciacorta, e in Campania da Feudi di San Gregorio, gruppo vinicolo di riferimento della viticoltura di questa regione, guidato da Antonio Capaldo. In Friuli Venezia-Giulia, le lezioni si svolgeranno all’Accademia Vine Lodge - Campus Simonit & Sirch a Capriva del Friuli.

I tutor Simonit & Sirch insegneranno le tecniche di potatura e gestione delle piante per salvaguardarne salute e longevità, favorire la resilienza agli stress climatici, e migliorare la sostenibilità dei vigneti. Verranno esplorati i quattro principi fondamentali della Potatura Simonit & Sirch: rispettare il flusso linfatico, favorire la ramificazione e la crescita cronologica del legno, praticare tagli piccoli e preservare il legno vivo.

