Doggy e Wine Bag sostenibili, l’idea del Vino Nobile di Montepulciano contro lo spreco alimentare

Puntare sull’enoturismo fa rima con ecosostenibilità: nasce il progetto #PortamiConTe, iniziativa frutto di un accordo tra l’amministrazione comunale di Montepulciano, il Consorzio del Vino Nobile e gli esercenti del territorio di riferimento. L’obiettivo? Utilizzare particolari doggy bag e wine bag, realizzate con materiale riciclato e a sua volta ancora riciclabile, da destinare ai tanti consumatori, ospiti e residenti, che popolano il territorio (2 milioni il numero di turisti registrati a Montepulciano e nella Valdichiana Senese nel 2019, dato pre-pandemia destinato ad essere superato quest’anno) dove nasce il Vino Nobile di Montepulciano, scelto anche per la storia e la qualità dei suoi prodotti eno-gastronomici. Il materiale viene messo a disposizione di bar, ristoranti ed enoteche (circa 200 in tutto) che hanno sposato questo progetto: le scatole speciali raccoglieranno le pietanze e le bevande non consumate direttamente sul posto, contrastando così lo spreco degli alimenti avanzati che altrimenti si genererebbe.

La grafica è stata realizzata dall’artista Bobo Artefatti e contiene la spiegazione del progetto. Il concetto di lotta allo spreco alimentare in questo caso parte proprio dall’utente che, una volta consumato il contenuto, rilascerà sul territorio confezioni a loro volta riciclabili a tutti gli effetti. Gli obiettivi, come dichiarato dai vari partner, sono sensibilizzare i consumatori contro lo spreco del cibo e sul grande tema del rispetto per l’ambiente; incentivare la raccolta differenziata nel territorio grazie a materiali completamente riciclabili/biodegradabili; promuovere le attività di sostenibilità del territorio stesso. “Tutto ha preso forma da una riflessione che il Consorzio ha fatto al momento di redigere il primo bilancio di sostenibilità che lo scorso maggio ha portato quello del Vino Nobile di Montepulciano ad essere il primo distretto vitivinicolo italiano, con la certificazione Equalitas - ha spiegato il Presidente del Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, Andrea Rossi- quindi ci è sembrato importante affrontare il tema dello spreco alimentare che, in un borgo a forte vocazione turistica come il nostro, è all’ordine del giorno: ecco quindi questa soluzione ecosostenibile da un lato, didattica e comunicativa dall’altro”. Per il sindaco di Montepulciano, Michele Angiolini, “c’è un profilo etico di questa iniziativa che ci piace sottolineare, soprattutto in tempi in cui, alle già note difficoltà di approvvigionamento di intere aree del pianeta, si aggiungono rischi di carestie. Sicuramente l’utilizzo di doggy bag e wine bag riduce poi la quantità di rifiuti prodotti ed il loro impatto sull’ambiente. Ma l’intero argomento può essere inquadrato in quell’ “ecosistema culturale” a cui Montepulciano, al pari degli altri Comuni della Valdichiana Senese, aspira e che, mettendo insieme beni materiali e valori condivisi, crea i presupposti per crescere, per tutelare il proprio patrimonio collettivo, valorizzarlo e creare condizioni di benessere per tutti”. Per il Presidente del Consiglio Regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, “la lotta allo spreco alimentare è una lotta del nostro tempo. Dobbiamo tutti porre le condizioni per andare in questa direzione, abbiamo la necessità non solo d’investire in turismo enologico ma anche nel turismo ecologico. Nel rispetto della nostra terra, nel rispetto di chi ha anche meno opportunità è un’iniziativa bella voluta dal Consorzio del Vino Nobile, del Comune di Montepulciano, voluta da Confcommercio, da Confesercenti. A loro un grande grazie per questo che è uno dei vini migliori che si produce in Toscana. Oggi il Nobile di Montepulciano fa un ulteriore scatto in avanti, un territorio si mette a disposizione del futuro”. Leonardo Marras, assessore all’economia e al turismo della Regione Toscana, sottolinea come “Montepulciano merita sicuramente un plauso per questa iniziativa che porta in sé i valori della sostenibilità e del rispetto e l’impulso di arricchire l’offerta turistica di strumenti sempre nuovi. Una bella iniziativa di rete che ben si integra con il progetto regionale “Vetrina Toscana”, ed il suo manifesto, con il quale abbiamo l’obiettivo di promuovere la Toscana attraverso i prodotti d’eccellenza dell’enogastronomia e la comunità di produttori, rivenditori e ristoratori che ogni giorno li interpretano al meglio”.

