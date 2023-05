Domani in Italia si celebra la “Giornata Nazionale della Cultura del Vino e dell’Olio”

Senza vigneti ed oliveti l’Italia non sarebbe la stessa. Lo ricorderà, domani, la “Giornata Nazionale della Cultura del Vino e dell’Olio” n. 13, promossa dall’Associazione Italiana Sommelier (Ais), in collaborazione con i Ministeri dell’Agricoltura, della Cultura e dell’Istruzione e del Merito, al Ministero dell’Agricoltura a Roma, a partire dal convegno “Tratti rurali e identità enogastronomiche del patrimonio paesaggistico e culturale italiano: come la cultura produttiva dell’olio e del vino ha contribuito a imprimere valori di unicità e tipicità a luoghi e tradizioni”. Ad intervenire, con il presidente Ais Sandro Camilli e le istituzioni, saranno Claudio Cassardo, dottore di ricerca in Geofisica a Genova, ricercatore all’Università del Piemonte Orientale, ora docente del Dipartimento di Fisica dell’Università di Torino, Federica Spadotto, storica dell’arte di rilievo internazionale, specializzatasi nei generi del paesaggio e della veduta settecentesca, consulente per il Comune di Venezia, fondazioni, musei e case d’asta, e Mauro Agnoletti, direttore della Cattedra Unesco sui paesaggi del patrimonio agricolo dell’Università di Firenze.

Nell’occasione sarà presentata una borsa di studio Ais a sostegno del valore identitario dei paesaggi del vino e dell’olio. I Ministeri dell’Istruzione, della Cultura e dell’Agricoltura e l’Ais con la sigla dell’ultimo protocollo d’intesa dell’aprile 2022, hanno rinnovato “l’impegno ad operare congiuntamente per promuovere e sostenere, nelle scuole del primo e secondo ciclo, un processo di conoscenza della storia economica dei territori e delle tradizioni culturali legate alla produzione enologica e olearia, nonché del patrimonio culturale, materiale e immateriale, da esse rappresentato, anche attraverso percorsi museali e storico-documentari specifici in luoghi della cultura allo scopo individuati”. In linea con tale finalità Ais ha messo in campo un’iniziativa orientata ad incrementare finalità di coinvolgimento ed educazione nei confronti degli studenti per renderli protagonisti, non semplici destinatari di una comunicazione. L’obiettivo è far comprendere loro perché i paesaggi, in particolare quelli rurali della vigna e dell’uliveto, rappresentino nel loro insieme un valore culturale nazionale. La borsa di studio è aperta agli studenti delle scuole del secondo ciclo, con particolare riguardo agli allievi del quarto e quinto anno di Istituti Tecnici Agrari, Istituti Tecnico Economici con indirizzo Turistico e Istituti Professionali del settore Enogastronomia e Ospitalità alberghiera.

I concorrenti, guidati da un docente interno alla scuola e/o con l’ausilio di un docente Ais, saranno chiamati ad elaborare un itinerario sul territorio nazionale prendendo spunto da uno dei paesaggi rurali storici iscritti al Registro nazionale o censiti da Rete Rurale Nazionale, attraverso l’utilizzo di qualsiasi tecnica narrativa ed in qualsiasi forma (scritta e/o multimediale), enfatizzando condizioni, preesistenze, manufatti storici, artistici, architettonici e paesaggistici, intimamente legati al mondo del vino e dell’olio. Gli elaborati saranno selezionati dal Comitato Tecnico Scientifico Ais secondo i requisiti e le indicazioni previste da apposito Regolamento e valutati con il contributo dei referenti dei Ministeri coinvolti nel protocollo d’intesa. Alle classi di studenti autrici dei cinque migliori itinerari selezionati su scala nazionale, sarà assegnato un premio nella cerimonia finale, di scena nell’edizione 2024 della “Giornata Nazionale della Cultura del Vino e dell’Olio”.

La “Giornata Nazionale della Cultura del Vino e dell’Olio” nasce su iniziativa di Ais-Associazione Italiana Sommelier, coerentemente con la mission che connota l’Associazione fin dal 1965: la valorizzazione e la divulgazione della cultura enogastronomica italiana. Grazie al Protocollo d’Intesa siglato con i diversi Ministeri, ha coinvolto, nelle 12 edizioni, oltre 160 sedi di rilevanza nazionale lungo tutta la Penisola, selezionate tra siti archeologici e luoghi di alto valore storico e artistico, varietà di pubblici e giovani generazioni.

Copyright © 2000/2023