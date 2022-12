Dopo caffè e panettone, anche la lasagna è “sospesa” per aiutare i senzatetto di Milano e Pavia

Nata con il “caffè sospeso” a Napoli, il gesto di pagare e offrire a uno sconosciuto in difficoltà, un piatto, una bevanda o una spesa da consumare in un secondo momento, si sta diffondendo in tutta Italia in modi diversi. E dopo il panettone, c’è anche la “lasagna artigianale sospesa” che chiunque può acquistare (al costo di 3,20 euro) nella piattaforma per la spesa sostenibile Planeat.eco che provvederà a preparare e servire le porzioni acquistate il giorno di Natale ai senzatetto della Stazione Centrale di Milano, in collaborazione con FoodForAll Charity, e la sera di Capodanno ai senza fissa dimora della stazione di Pavia, attraverso la comunità “Casa del Giovane” di Pavia.

