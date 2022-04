Dopo il lancio del “MuVin”, l’Eco-Museo Internazionale del Vino di Verona, nasce la Fondazione

Un museo 4.0, strutturato su percorsi esperienziali con focus sulle eccellenze dei vitigni italiani ed internazionali, sui cambiamenti climatici che ne influenzano la crescita, sui processi di trasformazione dell’uva in vino, sulle tipologie dei vini e sulle tecnologie green per la loro produzione. Ma pensato per accogliere anche presentazioni temporanee di vini italiani e internazionali, eventi culturali in cui il vino incontra la musica, l’arte, la letteratura e la scienza, proposte educative e laboratori per i più giovani, ma anche approfondimenti per esperti ed ateliers esperienziali tematici, dal vino degustato nella “wine & food court” a quello raccontato dai suoi protagonisti e dai letterati nella “Biblioteca-Libreria dei Vini”. Nasce a “Vinitaly 2022” la Fondazione che supporterà la nascita del “MuVin”, l’Eco-Museo Internazionale del Vino di Verona, “battezzata” dal Ministro del Turismo Massimo Garavaglia e dall’ad Enit - Agenzia Nazionale del Turismo Roberta Garibaldi e presentata dal Comitato promotore guidato dal professor Diego Begalli, direttore del Dipartimento di Economia Aziendale dell’Università di Verona. E che nascerà nella città considerata la “capitale” italiana del vino con vocazione internazionale grazie a “Vinitaly” e Veronafiere, e nel Veneto che è la prima Regione d’Italia per produzione di vino, stesso primato che anche la città scaligera detiene tra i territori del vino italiano.

La Fondazione che porterà alla nascita del nuovo Museo del vino italiano nelle Gallerie Mercatali di Verona, avveniristico esempio di archeologia industriale italiana (che ospitano “OperaWine”, il prestigioso prologo di “Vinitaly” con il tasting delle cantine icona d’Italia selezionate dal magazine Usa “Wine Specator, e non solo, ndr) , con l’obbiettivo di supportarne la realizzazione, sarà aperta alla partecipazione di enti, imprese, società, o gruppi di persone, e verrà istituita entro fine maggio, proseguendo un percorso che ha preso il via nel 2019 quando la Regione Veneto ha varato la legge per l’istituzione degli eco-musei del vino (L.R. n. 17 del 16.05.2019, art. 27 comma 2) .

