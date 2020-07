Dormire, in camper, tra i vigneti: nasce il progetto delle Donne del Vino col Touring Club Italiano

Vacanze itineranti, in camper, con soste tra i vigneti d’Italia, nel segno dell’enoturismo e dell’esperienza turistica tra la natura: questa l’idea per l’estate 2020, tutta italiana, delle Donne del Vino, che, insieme al Touring Club Italiano, lanciano da luglio il progetto “Donne del Vino Camper Friendly”. Un modo per avvicinare all’enologia chi ama le vacanze itineranti e, tradizionalmente, intende il viaggio come una scoperta emozionante che lo porta a diretto contatto con la natura, i territori e le persone: le cantine delle Donne del Vino aprono le loro porte ai camperisti, che così potranno trascorrere una notte sotto le stelle direttamente tra i vigneti, oltre che partecipare ad attività delle aziende, come trekking tra i filari e degustazioni. Intercettando un segmento, quello del turismo itinerante, che a livello europeo genera 667 milioni di pernottamento e un fatturato di 13,6 miliardi di euro.

“Il concetto di ospitalità - dice la presidente delle Donne del Vino, Donatella Cinelli Colombini - costituisce il punto di partenza del progetto Donne del Vino Camper Friendly che intende proporre i luoghi del vino come destinazioni privilegiate di chi fa viaggi itineranti. Per loro le Donne del Vino hanno pensato a una più ampia offerta di ecoturismo che prevede soste gratuite di una notte, sconti sullo shopping di vini e animazioni (a pagamento) da concordare direttamente con le produttrici: degustazioni all’aperto, pic nic e trekking tra le vigne”.

