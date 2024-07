Dove mangiare durante le Olimpiadi di Parigi: la guida ragionata di TheFork per i visitatori

Manca poco all’inizio dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 che, dal 26 luglio all’11 agosto (e poi dal 28 agosto all’8 settembre) trasformeranno la capitale francese in un palcoscenico sportivo a tutto tondo. Secondo uno studio del comitato organizzatore dei Giochi, l’impatto economico complessivo nella regione dell’Ile de France è stimato in 9 miliardi di euro, con il turismo che ne rappresenta ben 2,67 miliardi. Per gli oltre 15 milioni di visitatori stimati, TheFork, la piattaforma leader nella prenotazione dei ristoranti, ha stilato una guida con suggerimenti di ristoranti quartiere per quartiere, per sollevare turisti e spettatori dallo stress della ricerca di un ristorante adatto alle proprie esigenze e facilmente raggiungibile dalle diverse arene sportive.

A partire dal Parco Urbano de La Concorde (dove saranno protagonisti basket 3x3, break dance, ciclismo Bmx freestyle e skateboard) e dal Ponte Alexandre III (ciclismo su strada, maratona di nuoto, triathlon). Qui, secondo TheFork, sono imperdibili i ristoranti David Toutain, Hémicycle, Cléo, Au Petit Tonneau, Garance, Truffles Follie 7ème, Le Nusa, Restaurant Khajuraho Fine Dine and Bar, Tartaglia.

Passiamo poi all’Hôtel de Ville, emblema della città di Parigi, centro della capitale e teatro di eventi olimpici. Questa località storica, che si affaccia sulla Senna, sarà il punto di partenza della gara più epica dei Giochi Olimpici: la maratona. Qui TheFork consiglia di fermarsi a mangiare a Les Deux Colombes, Le Coupe Gorge Paris, L’Acanthe, Au Bougnat, Café Léone, Les Mauvais Garçons, Le Flore en l’Ile, Pain d’épices e Le Parvis.

Nella zona dello Stadio Roland-Garros (scenario delle gare di boxe e tennis) e di Parc des Princes (calcio) i ristoranti da provare sono La Terrasse du State, Fédération, Little Bulles, Brasserie Molitor, Le Cardinal, La Crêperie Boileau, Korea Kit’Chen, Bistr’Ok. Mon Bistrot, Le Murat Tra un evento olimpico e l’altro, ci si può spostare a nord di Parigi verso la famosa Porte de La Chapelle Arena (che ospiterà gli eventi di badminton e ginnastica ritmica), fare una breve sosta a Montmartre e passeggiare per il 18° arrondissement, dove è possibile imbarcarsi in un vero e proprio viaggio culinario senza lasciare la capitale. Qui gli indirizzi raccomandati sono Fulano, Zavicaj - Au Pays Natal, L’Olivier, L’Affamé.

Altra tappa essenziale se si visita Parigi per i Giochi Olimpici è il Grand Palais, luogo iconico e mitico della capitale che ha riaperto dopo diversi anni di ristrutturazione. Costruito in occasione dell’Esposizione Universale del 1900, è caratterizzato da una maestosa navata realizzata con oltre 6.000 tonnellate di acciaio e sormontata da uno spettacolare tetto in vetro. Ha già ospitato importanti eventi sportivi e a Parigi 2024 sarà la casa della scherma e del taekwondo. Nei dintorni gli indirizzi migliori sono Visconti Madeleine, Soon, La Traboule, L’Empire du 8ème, JJ Paris 8ème, Le Clarence, Le Gabriel.

L’Arena Bercy è un impianto iconico: la sua forma piramidale spicca nel dodicesimo distretto. Costruito nel 1984, ha fatto da cornice a eventi sportivi come il Rolex Paris Masters, ma anche a concerti di artisti internazionali, da Madonna a Paul McCartney. Durante i Giochi Olimpici, continuerà a ospitare eventi sportivi di ginnastica artistica, pallacanestro, trampolino elastico. Nei dintorni anche la proposta culinaria onora le culture del mondo: i ristoranti suggeriti da TheFork sono La Dame de Canton, Anco, le Cidre d’Or, Yuman, Le Touareg, BerberHygge, Il Goto, Le Soixante Douze, Venezia e La Maison du Poulet.

All’Arena Paris Sud, tra partite di pallamano e ping-pong, si scoprono nuovi sapori, tra Marocco, Corea e Perù, per poi tornare alle radici francesi. I suggeriti? L’Insoumise, La Table Marocaine, Amo, El Chalan - Porte de Versailles, La Galetterie, Inca Fusion Latina e Le Petit Hameau.

Ma una visita a Parigi non può prescindere da attrazioni come la Tour Eiffel (allo stadio ci sarà il beach volley), Champs de Mars (all’Arena judo e wrestling,), Les Invalides (atletica leggera, ciclismo su strada e tiro con l’arco), e Trocadero (atletica leggera e ciclismo su strada). In questa zona i ristoranti dove fare un’esperienza gastronomica unica sono Le Violon d’Ingres, Shang Palace - Shangri-La Paris, Restaurant 6 New York - Jérome Gangneux, Armonia, Les Ombres, Bateuax Parisiens, Firmin Le Barbier, Au Dernier Metro, Frame - Restaurant & Bar, Vin et Marée - Suffren, Via del Campo, Di Felice, Odori e Vietnamfood.

