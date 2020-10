E-commerce enoico, arriva Enowinery.it, il portale di Enoitalia

Nei mesi del lockdown l’e-commerce enoico ha vissuto un vero e proprio boom, e lo scenario che ne è seguito, e quello che si va prefigurando, lascia immaginare che l’importanza di questo canale di vendita, per i produttori di vino, sarà sempre più importante. E i produttori ci investono. Ultima, in ordine di tempo, l’iniziativa di Enoitalia (famiglia Pizzolo), realtà privata più grande d’Italia per numero di bottiglie prodotte e tra le più importanti del settore (199 milioni di euro nel 2019, l’80% all’export), che ha lanciato il suo portale Enowinery.it, che proporrà una offerta d vini basata sulla disponibilità della cantina, dall’Amarone della Valpolicella al Valpolicella Ripasso, dal Prosecco al Pinot Grigio, dal Lugana al Chianti, dal Primitivo al Grillo, con vini di tutta Italia.

