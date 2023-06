È Elvio Cogno la “Miglior Cantina” per la Guida “I 1000 Vini d’Italia” 2023, a cura di Luca Gardini

Da Elvio Cogno la “Miglior Cantina” all’Etna Rosso Guardiola 2019 di Cusumano “Miglior Vino Rosso”, dal Toscana Bianco 2021 di Vallepicciola “Miglior Vino Bianco” al Toscana JeT 2022 del Castello di Montepò “Miglior Vino Rosato”, dal Franciacorta Cabochon Brut Stellato 2012 di Monte Rossa “Miglior Vino Spumante” alla Vernaccia di Oristano Riserva Antico Gregori 1979 di Contini “Miglior Vino Dolce”, dal Trebbiano d’Abruzzo Fosso Cancelli 2020 di Ciavolich “Miglior Vino Bianco da Uve Autoctone” al Narni Ciliegiolo Ràmici 2020 di Leonardo Bussoletti “Miglior Vino Rosso da Uve Autoctone”, da Gabriele Righetti di Vigneti di Ettore “Miglior Produttore Under 40” a Harald Schraffl di Nals Margreid “Miglior Enologo”, e al Colli Orientali del Friuli Schiopettino di Prepotto 2020 di Ronco dei Pini il “Vino Promessa”: ecco i “Premi Speciali” della nuova Guida “I 1000 Vini d’Italia” 2023 de “Le Guide de L’Espresso” a cura di Luca Gardini, presentata ieri da Espresso Media al Teatro Manzoni di Milano, con la consegna di oltre 60 riconoscimenti per le cantine che si sono distinte quest’anno e la premiazione dei vini che hanno avuto una valutazione oltre i 100 punti. Ma anche delle “Migliori Cantine Sostenibili”: Banfi (categoria Best Governance), Ferrari Trento (Best Environmental), Mazzei (Best Authenticity), San Polo (Allegrini, Best Growth) e Guido Berlucchi (Social).

“Abbiamo iniziato il percorso con una guida verticale sul cioccolato nello scorso ottobre ma è con questa guida, “I 1000 Vini d’Italia”, che parte la vera innovazione grazie alla declinazione digitale (app per Apple e Android e sito e social, realizzati dal direttore marketing Andrea Agostini, ma il “Weekly Enjoy”, il magazine settimanale digitale) e una serie di servizi esclusivi che verranno messi a disposizione dei lettori e che consentiranno loro di entrare in contatto con i protagonisti delle Guide con vantaggi reciproci”, ha spiegato il direttore de “Le Guide de L’Espresso”, Alessandro Mauro Rossi, con la madrina Giulia Piscina.

La Guida presenta più di 500 cantine e più di 1.000 vini che sono stati degustati, selezionati e valutati da Luca Gardini, guidando il lettore anche verso le attività collaterali delle cantine (dall’ospitalità agli abbinamenti), e con, per la prima volta in Italia, un apparato fotografico. Gardini che ha premiato i vini in base alle categorie “Vini sotto i 15 euro”, “Vini bio”, “Vini orange/macerati”, “Vini bianchi esteri”, “Vini rossi esteri”, “Champagne” e “Vini da investimento”, ma anche i 15 vini che hanno ottenuto una valutazione di 100 e ben 8 conferimenti speciali che hanno ottenuto la valutazione di 110 “cum laude”.

