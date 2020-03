È il wine & food la principale “occupazione” degli italiani in casa: sondaggio WineNews

Italiani, popolo di radicate tradizioni a tavola, legame con i frutti del territorio e con l’eccellenza enogastronomica, anche in un momento come questo, in cui le certezze sono messe in discussione, la routine stravolta da una “clausura” forzata, e il tempo non è più scandito da lavoro, hobby e impegni. Sì, perché al sondaggio, lanciato da WineNews, nei giorni scorsi, sul profilo Facebook, canale dove in meno di due anni di attività si sono raggiunti i 55.000 fan, in cui si chiedeva “#iorestoacasa: come trascorri queste giornate”, ben il 57,1% ha risposto di dedicarsi alla cucina e alla degustazione di vino. Più precisamente, il 39,8% ha risposto “Stappo le bottiglie delle grandi occasioni”, mentre il 17,3% ha optato per “Sperimento nuove ricette”. E se il 29,7% si dedica principalmente a guardare film e serie tv, il 13,2% si cimenta più che altro nelle faccende domestiche.

Ovviamente, nessuna “attività” esclude l’altra, vista la grande quantità di tempo che si ha adesso a disposizione: ma i numeri confermano come questo momento di vita rallentata si traduca per gli italiani in riscoperta e approfondimento delle eccellenze enogastronomiche, soprattutto quelle made in Italy, che quando tutto questo sarà finito avranno bisogno del forte sostegno dei consumatori per ripartire.

