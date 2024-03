É italiano il miglior vino rosato al mondo: primo sul podio tra oltre 1.200 etichette

Il miglior vino rosato al mondo? Parla italiano: il “Villa Cordevigo Gaudenzia” 2019 della cantina veneta Vigneti Villabella si aggiudica il “Trofeo Vinolok” Rivelazione Internazionale, Gran Medaglia d’Oro al Concours Mondial de Bruxelles, tra le più prestigiose competizioni mondiali, trionfando tra 1.205 vini rosati in arrivo da tutti i Paesi (l’azienda ha ottenuto anche tre Medaglie d’Oro e una Medaglia d’Argento). Oltre alla rivelazione internazionale, altri due vini italiani hanno vinto la Gran Medaglia d’Oro: il “Sangro Rosato” 2023 della Cantina Frentana e l’ “Anfora Chiaretto Classico Rosato” 2022.

Ma è l’Italia, in generale, a confermarsi leader nella produzione di grandi rosati, con ben 76 vini premiati, di cui 36 che si aggiudicano la Medaglia d’Oro. Il 32% dei vini del Belpaese, iscritti al Concorso, ha ottenuto un riconoscimento: le regioni con il maggior numero di medaglie sono state la Puglia (26) e il Veneto (16).

Nel Concours Mondial de Bruxelles, di scena in Croazia, interamente dedicato ai vini rosati, 55 degustatori internazionali hanno assegnato medaglie a vini provenienti da 32 nazioni. In un panorama di grandi nazioni produttrici, due Paesi si sono distinti con 18 medaglie ciascuno: Croazia e Romania. La rivelazione semi-secco è andata, invece, ad un vino rumeno, il C’Est Soir Busuioaca de Bohotin Semisweet.

Focus - I 36 vini italiani “Medaglia d’Oro” a Bruxelles ...

Torre Mora Scalunera Rosato 2023 - Tenute Piccini

Five Roses Anniversario Rosato 2023 - Leone De Castris

Five Roses Rosato 2023 - Leone De Castris

Susumaniello Rosè Varvaglione 2023 - Varvaglione Vini & Vini

San Greg Rosato 2023 - Feudi di San Gregorio

Rosato Negroamaro 2023 - Azienda Vinicola Cantele

Otello Ceci 1813 Rose - Cantine Ceci

Fantini Calalenta Merlot 2023 - Fantini Group Vini

Fantini Ballaturi Rosato 2023 - Fantini Group Vini

Villabella Heaven Scent 2021 - Vigneti Villabella

Villa Cordevigo Biologico 2022 - Vigneti Villabella

Villabella Rosato 2023 - Vigneti Villabella

Rosa Bruna Rosato di Raboso Metodo Classico 2013 - Cecchetto Giorgio

Fuorilemura Nero di Troia Rosè 2023 - Cantina di Ruvo di Puglia

Neia Nero di Troia Rosè 2023 - Cantina di Ruvo di Puglia

Chiaretto di Bardolino Classico 2023 - Le Morette Valerio Zenato

Frappo Rosato 2023 - Caruso & Minini

Bulgarini Chiaretto 2023 - Bulgarini Fausto

Antonè Demi-Sec 2023 - Le Conche di Sposato Vincenzo

Valtenesi Fontanamora Rosato 2023 - Azienda Agricola Turina

Kimia Susumaniello Susumaniello Rosato 2023 - Tenuta Chiaromonte

Amai Susumaniello Rosé Salento Igp 2023 - San Marzano Vini

Susumaniello Rosè Feudi Salentini 2023 - Feudi Salentini

I-Khos 2023 - Agricola Bingiateris

Aragosta Rosè 2023 - Cantina Santa Maria La Palma

Pro’ Spumante Rosato Treviso 2022 - Azienda Agricola Tomasella Paolo & C.

Vinosophia Rosato 2023 - Chiusa Grande di Franco d’Eusanio

Vigne Alte Rosato 2023 - Cantina Fratelli Zeni

Costa del Mulino Rosato 2023 - Cantina Frentana

Ninù Rosato 2023 - Agricola Jessyflor

Sapientes 2023 - Villa Alta Mezzanello

Colombaio Rosato 2023 - Conte Spagnoletti Zeuli

Valetti Luigi 2023 - Azienda Vinicola Valetti Luigi

Violette Rosè Extra Dry - Azienda Agricola Conte Collalto

Etna Rosato Sensi 2023 - Barone di Miceli Società Agricola

Joy Prosecco Rosé Brut 2023 - Azienda Forchir di Bianchini

