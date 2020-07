“E quindi uscimmo a riveder le stelle”: dal 2 al 16 agosto, in tutta Italia, torna Calici di Stelle

“E quindi uscimmo a riveder le stelle ...”: è ad una citazione dalla “Divina Commedia” che il Movimento del Turismo del Vino si ispira per “Calici di Stelle” 2020, l’evento del vino che ogni anno porta milioni di enoappassionati nelle piazze e nelle cantine di tutta Italia, tra enoturismo ed enocultura, il primo grande evento dedicato al vino del post-Covid. L’edizione 2020, in scena dal 2 al 16 agosto, sarà dedicata alla ripartenza, al ritorno alla vita normale, sempre garantendo distanziamento e sicurezza, lanciando con le parole di Dante, che sono anche il tema di questa edizione, un messaggio di speranza per uno dei comparti più importanti del Made in Italy.

Saranno coinvolte le oltre 800 aziende del Movimento Turismo del Vino, che parteciperanno alle iniziative, tra gli appuntamenti in cantina, le cene in vigna sotto le stelle, le Cene con il Vignaiolo, i concerti in vigna e le degustazioni in vigna, momenti di condivisione in cui riscoprire l’esperienza della degustazione guidati dalle testimonianze di chi il vino lo produce e lo sa raccontare in maniera personale e intima.

Ma, non dimenticando il ruolo fondamentale che hanno avuto durante il lockdown, grande spazio lo avranno anche i social: andrà in scena infatti anche brindisi online, #CalicidiStelle2020 che, sul modello di #CantineAperteInsieme, coinvolgerà i produttori e le cantine in un grande brindisi collettivo del 10 agosto (alle ore 19.30).

Tutti coloro che avranno modo di partecipare agli appuntamenti in programma, potranno concorrere al premio fotografico “La Stella di Federica”, indetto dalle Città del Vino, ed aperto a tutti i winelovers: saranno premiate le tre foto che rappresentano al meglio l’evento in rapporto al territorio e al luogo in cui si svolge.

“Calici di Stelle - afferma Nicola D’Auria, presidente Mtv Italia - sarà il primo grande evento dedicato al turismo enologico dallo scoppio della pandemia. Dopo la presentazione del protocollo “Tranquillamente Enoturismo” abbiamo lavorato per riuscire a mettere in pratica le linee guida che possano garantire la sicurezza di tutti: dal controllo della temperatura agli ingressi contingentati fino alla consegna personale dei bicchieri. Sicuramente l’estate e la possibilità di utilizzare grandi spazi in cantina e nei borghi ci aiuteranno nel rispetto della salute di tutti i partecipanti. Siamo felici di ripartire con le Cene con il Vignaiolo, le Cene in Vigna e le degustazioni, serate d’estate in cui noi produttori riusciamo a entrare in contatto con i winelovers in maniera semplice, diretta e conviviale, cose di cui tutti abbiamo gran bisogno dopo i mesi del lockdown”.

“Il richiamo ad uscire preso in prestito da sommo poeta Dante Alighieri - afferma Floriano Zambon, presidente delle Città del Vino - è un invito ad affrontare con rinnovata serenità questa fase così difficile determinata dalla pandemia, che ha colpito in particolar modo il turismo nel nostro Paese. Anche Calici di Stelle può essere uno strumento per offrire ai territori un’occasione in più di animazione e ai turisti un’esperienza sensoriale con i vini dei territori e i prodotti tipici locali, animando le piazze e le vie dei borghi e dei centri storici delle Città del Vino. Anche se si dovranno rispettare le norme vigenti in materia di prevenzione dei contagi del virus. Sarà un Calici di Stelle diverso, ma non per questo meno bello da vivere”.

