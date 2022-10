È ripartita “Linea Verde” con Beppe Convertini e Peppone Calabrese, e un “boom” di ascolti

Con un “boom” di ascolti, è ripartita “Linea Verde”, il programma che racconta l’agricoltura italiana e le sue eccellenze, il territorio e il reparto enogastronomico ed agroalimentare, colonne portanti dell’economia nazionale, con la coppia di conduttori Beppe Convertini e Peppone Calabrese, tutte le domeniche alle 12.20 su Rai1. Un format di successo che conquista il pubblico da più di 40 anni: la prima edizione fu nell’estate del 1981 e da allora “Linea Verde” non si è più fermata, anzi, il programma della rete ammiraglia ha continuato ad intrattenere ed informare gli italiani, portando nelle loro case, anche con largo anticipo sui tempi, temi come l’ecologia e l’attenzione per l’ambiente, insieme all’agricoltura, alla storia e alle bellezze del nostro Paese. Nella nuova stagione lo ha fatto partendo dalla Sicilia, raccontando le Marche, la Gallura e la Laguna veneta, aspettando la prossima puntata di domenica 23 ottobre nel territorio di Siena, tra il Monte Amiata e la Val D’Orcia Patrimonio Unesco.

Nel corso degli anni la trasmissione ha dato vita a diversi spin-off, accanto all’edizione estiva “Linea Verde Estate”. Uno di questi è “Linea Verde Life” che è ripartita con la nuova stagione in onda il sabato alle 12.20 su Rai1, condotta da Marcello Masi e Daniela Ferolla. “Linea Verde” (un programma di Camillo Scoyni e di Giuseppe Bosin, Andrea Caterini, Dario Di Gennaro, Lucia Gramazio, Carola Ortuso, Yari Selvetella e Nicola Sisto, regia di Luciano Sabatini, produttore esecutivo Federica Giancola, Angelo Mellone, responsabile “Linea Verde” e vice direttore Day Time, ndr), nelle ultime edizioni ha registrato uno share oltre il 21% con punte del 26%, appassionando più di 3 milioni di telespettatori. Negli ultimi 5 anni sia per “Linea Verde” che per “Linea Verde” del sabato (adesso “Life”) lo share è cresciuto di quasi 5 punti, più di 500.000 telespettatori. L’ultima stagione è stata da record per gli ascolti, e le nuove puntate continuano a registrare un vero e proprio “boom” di telespettatori.

La coppia di conduttori, formata da Beppe Convertini e Peppone Calabrese, ha ripreso la sua ricerca di cose buone e belle lungo gli infiniti percorsi che ci riserva il nostro Paese. Al centro della trasmissione ci sono i borghi con le loro ricchezze e tutta la filiera agricola che si dipana dai centri abitati alle campagne. Da questa ricchezza di luce e di sapori, di agricoltura e allevamento, prendono vita e risorse le comunità locali che, a fronte di qualsiasi crisi e cambiamento, continuano a vivificare il territorio italiano e a conservare produzioni specifiche di altissima qualità che variano da territorio a territorio. Quest’anno, come novità, la trasmissione si avvale di una serie di esperti tra i quali le foodblogger Sara Brancaccio e Monica Caradonna, mentre Francesco Gasparri guida i telespettatori per i “cammini” più impervi e affascinanti, e il naturopata Ciro Vestita e il critico d’arte Costantino D’Orazio offrono altre occasioni di stupore e di visita delle bellezze naturali delle nostre Regioni. È l’Italia che riparte, con la fatica e con la dedizione di sempre alla terra e al lavoro.

Copyright © 2000/2022