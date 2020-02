E tra i cuochi in tv venne il momento di Don Pierluigi Plata, con le “Ricette dal Vangelo”

Religione e cucina, sacro e profano, mix che dalla notte dei tempi ha condizionato la vita dell'uomo. E anche la modernità dei nostra epoca esige il suo tributo. Perchè se sono passati quasi 40 anni da quando Suor Germana, forse la prima cuoca-religiosa dei nostri anni, pubblicò il suo primo libro di ricette (”Quando cucinano gli angeli”, edito da Piemme nel 1983), oggi la comunicazione culinaria passa soprattutto sulla tv, ed ecco che sul piccolo schermo arrivano le ricette ispirate al Vangelo firmate da Don Pierluigi Plata, sacerdote bresciano con la passione per la cucina. E così, per gli appassionati del genere, le sue “Ricette dal Vangelo”, già in parte sul suo canale YouTube, saranno in onda, ogni mercoledì, alle ore 20, su Telepace. Ricette che arrivano da una attività di ricerca di Don Plata, dottore in Teologia, che ha censito una lunga lista di alimenti presenti nel Vangelo - dall'acqua al pane, senza dimenticare il vino, le erbe aromatiche che insaporiscono i cibi, semi, olio e aceto, fino alle cavallette - e da tempo affrontare il loro significato metafisico per raccontare come nelle sacre scritture vengono citati, e come si consiglia di utilizzarli. Ora la nuova tappa su Telepace, una delle più seguite emittenti cattoliche, dove Don Plata terrà le sue “lectio divine” tra Vangelo e fornelli.

