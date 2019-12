È Valentino Tesi il “Miglior Sommelier d’Italia Premio Trentodoc” 2019, vincitore del concorso andato in scena nel congresso dei Sommelier Ais (Associazione Italiana Sommelier) nei giorni scorsi a Verona. Il sommelier toscano ha battuto in finale il molisano Carlo Pagano. Al terzo posto ex aequo il bergamasco Stefano Berzi e il bresciano Artur Vaso, superati nella semifinale. “La finale del premio - ha dichiarato il presidente Ais, Antonello Maietta - ha dimostrato il livello qualitativo della scuola di formazione messa in campo da Ais, e la condivisione dei valori di un territorio di grande pregio come quello del Trento Doc”.

