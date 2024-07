Ecco i giovani agricoltori che valorizzano territorio, prodotti locali e turismo nei piccoli Comuni

Dalla birra artigianale che richiama al territorio, al food truck che serve le eccellenze culinarie “on the road”, passando per la riqualificazione sostenibile delle aree naturali attraverso la pulizia del sottobosco comunale. Ma c’è anche chi fa l’apicoltore, chi alleva alpaca, e chi ha abbandonato il lavoro in città per dedicarsi all’agricoltura di montagna nel proprio Paese. Coldiretti Giovani ha assegnato i suoi “Premi speciali” ai giovani agricoltori, in occasione di “Piccolo Comune amico”, evento organizzato insieme al Codacons, ieri a Roma, e dedicato ai piccoli borghi con meno di 5.000 abitanti che nell’ultimo anno si sono impegnati per valorizzare il territorio e i prodotti locali incentivando il turismo.

L’obiettivo dei riconoscimenti, è valorizzare il lavoro degli imprenditori under 30 che operano nei piccoli borghi, e che contribuiscono a loro modo nell’arricchire il valore agricolo del Comune stesso e del suo territorio. Un esempio è quello di Simone Molinari, da Castelletto Uzzone, un piccolo paese dell’Alta Langa in provincia di Cuneo di neanche 300 abitanti, dove ha creato la sua azienda che ha come perno centrale il valore dell’apicoltura. Il design delle etichette racchiude in sé l’idea di agricoltura attenta e volta alla valorizzazione del paesaggio circostante che l’apicoltore vuole trasmettere ai consumatori. Un altro dei premiati è Marco Pignocchi, che con la sua azienda agricola nel piccolo comune di Genga, in provincia di Ancona, ha coronato il suo sogno: abbandonare il suo posto di lavoro da assicuratore in città e cambiare vita. Il territorio montano è stato visto come opportunità invece che ostacolo e tanto è valso per ricevere il riconoscimento. Celeste Zeppa, giovane imprenditrice di Santa Sofia in provincia di Forlì-Cesena, ha deciso invece dopo svariate esperienze in altri settori di prendere parte all’attività di famiglia. Lei e la sua famiglia hanno acquistato un food truck, “Fangacci on the road”, con l’idea di raccontare la loro storia attraverso la cucina. Natale Godino, proprietario del Birrificio Agricolo Miresia a Vaccarizzo Albanese, piccolo borgo situato sulle colline calabresi che affacciano sul Mar Jonio con alle spalle la maestosità dei monti della Sila, produce invece una birra fresca e dissetante e, allo stesso tempo, fornisce al consumatore un prodotto che nasce direttamente dalla terra e con processi produttivi semplici. Nel cuore del triangolo lariano, tra Como e Lecco, Giorgio e suo fratello Samuele, dell’azienda agricola Binda Emanuela di Barni hanno abbracciato con fervore la missione di preservare e valorizzare il territorio circostante: attraverso un’attività di pulizia del sottobosco comunale, hanno trasformato un terreno trascurato in un’oasi di sostenibilità e bellezza naturalistica. Una “Menzione Speciale” è inoltre andata a Cristiana Lauriola che nel piccolo comune di Serramonacesca, in provincia di Pescara, alleva alpaca dalla cui lana ricava un filato pregiato e degli originalissimi orecchini.

All’iniziativa, svoltasi a Palazzo Rospigliosi a Roma, hanno preso parte, tra gli altri, il presidente di Coldiretti Ettore Prandini, il segretario generale dell’organizzazione agricola Vincenzo Gesmundo, e il presidente Codacons Carlo Rienzi, oltre a Miss Italia Francesca Bergesio.

