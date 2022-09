Ecco il “Manifesto 2023” delle Città del Vino: l’essenza dell’enoturismo tra bellezza e convivialità

Un picnic all’aperto di enoturisti che degustano il vino, e che rappresenta la bellezza e la convivialità che derivano dalla conoscenza di nuovi territori in cui il vino nasce, in un senso di pace e di serenità: ecco quello che idealmente rappresenta l’immagine che accompagnerà le Città del Vino, l’associazione dei Comuni a più alta vocazione vitivinicola d’Italia, per tutto il 2023. Un “quadro” allegro e colorato che racchiude l’essenza dell’enoturismo, così come l’ha interpretato Viktoria Jordanovska, studentessa della Classe Vb del Liceo Artistico Pinot Gallizio dell’Istituto d’Istruzione Superiore G. Govone di Alba, che è risultato il migliore nel Concorso per il “Manifesto 2023” delle Città del Vino.

Copyright © 2000/2022