Ecco l’era dell’authenticity: Gen Z e Millenial cercano la semplicità, anche nel cibo

Il vero piacere è nell’essenzialità delle cose, dalla natura ad un semplice gelato, ed è un segno di crescita psicologica dei giovani di oggi: viene definita era dell’authenticity ed è una tendenza che coinvolge le giovani generazioni dei Millennial e Gen Z, che hanno notato un aumento di autenticità intorno a se stessi (61%), in cui la voglia e la capacità di gustare ciò che vale veramente diventa il volano di uno stile di vita che guarda oltre le apparenze. Emerge da un’indagine di Grom, marchio di eccellenza del gelato made in Italy (fondato da Federico Grom e Guido Martinetti e poi venduto, nel 2015, alla multinazionale anglo-olandese Unilever), analizzata e commentata dal famoso psicoterapeuta Luca Mazzucchelli.

La ricerca è stata fatta per il lancio della nuova campagna “Autentico Piacere”, un progetto fotografico per i 20 anni dell’azienda scattato dal noto fotoreporter Franco Pagetti. La società odierna viene definita come sempre più complessa (71%), superficiale (58%) e finta (45%), un “luogo” dove c’è poco tempo libero da dedicare a se stessi e a ciò che veramente conta (66%), ci sono troppi pensieri e preoccupazioni (49%) e si constata una crisi di valori e un senso di confusione (45%). Una situazione che provoca diverse sensazioni: disagio (61%) e paura (50%), ma anche voglia di reagire (58%). I giovani non ci stanno più e sembra abbiano cambiato rotta adottando un nuovo stile di vita alla ricerca di ciò che è autentico e vero. La nuova tendenza, definita authenticity, riguarda i giovani, che hanno notato un aumento di autenticità intorno a se stessi (61%): la loro voglia e capacità di gustare ciò che vale veramente diventa il volano di uno stile di vita che guarda oltre le apparenze. “Nell’era delle immagini perfette e filtrate, del multitasking, della corsa alla performance e all’avere di più, le nuove generazioni iniziano ad abbracciare una tendenza opposta: quella verso l’autenticità - spiega lo psicologo, psicoterapeuta e imprenditore Luca Mazzucchelli - questo desiderio nasce dalla volontà di vivere esperienze e relazioni che diano un senso più profondo alla propria esistenza”.

Parlando di alimentazione, anche consumare un pasto a tavola con parenti e amici (72%) e mangiare un gelato (57%) - specialmente se il gusto non delude le aspettative - sono per i giovani momenti autentici. Proprio sul cibo hanno un’attenzione particolare: cucina autentica significa ingredienti di qualità (29%), ricette legate alla tradizione culinaria italiana (22%) e mangiare bene e sostenibile (18%); mentre, più nello specifico, un gelato - per essere autentico e farli sentire bene - per il 61% deve essere semplicemente buono, per il 55% deve contenere materie prime di qualità e per il 51% il gusto deve rispecchiare il vero sapore degli ingredienti.

Convinti della necessità di ritrovare la semplicità e l’autenticità nelle cose che si fanno (62%) e fare solo cose essenziali per la propria vita (65%), gli autentici pensano che il loro approccio migliori la qualità del vivere (75%), portando più serenità e benessere. Il sogno, quindi, non sono più i luoghi da vip e le fughe impossibili, ma gli attimi, i posti e i piaceri semplici, autentici e genuini. La maggioranza, infatti, vive azioni quotidiane come veri e propri momenti di “authenticity”: giocare con i bambini (66%), passeggiare in città con gli amici (61%) e stare a contatto con la natura (52%). Se è vero che i giovani vivono l’autenticità e il piacere che ne deriva nel proprio tempo libero, soprattutto nei momenti conviviali (68%), in un ambiente familiare o con amici (59%), sentono invece una maggiore fatica al lavoro, specialmente nelle interazioni con gli altri, che sentono autentiche solo nelle pause (35%).

I momenti semplici, dunque, sembrano essere la migliore lente attraverso cui guardare e godersi i piaceri del mondo. Convinto portatore di questo messaggio è Grom: “crediamo sia fondamentale oggi ritagliarsi momenti di autentico piacere: una passeggiata in centro, un film sul divano, il sapore vero di ingredienti semplici e di qualità - commenta Antonio Giglio, Global Marketing Lead Grom - questo è anche il messaggio che il nostro brand vuole portare ai consumatori, rendendo visibile l’arcobaleno di sensazioni vere che si provano dedicando a se stessi del tempo e un piacere semplice, come gustarsi un gelato. L’autenticità è da sempre un nostro ingrediente speciale e si rispecchia nella nostra filosofia di produzione e, di conseguenza, nel gusto del gelato: infatti, scegliamo attentamente le migliori materie prime di origine naturale e senza additivi”.

