Emergenza Covid-19: da Santa Margherita 1 milione di euro all’Ospedale di Portogruaro

Nel mare, bellissimo, delle decine, se non centinaia di iniziative di solidarietà e beneficenza portate avanti dal mondo del vino, che raccontiamo ormai da settimane, c’è un’onda un po’ più alta, che merita una narrazione a parte. Santa Margherita Gruppo Vinicolo, insieme a Zignago Holding, ha deciso di muoversi in sostegno del territorio per contrastare l’emergenza da Covid-19, donando 1 milione di euro all’Ospedale di Portogruaro ULSS4 per la realizzazione di una Recovery Room destinata alla degenza post-operatoria. Questa nuova struttura, che verrà utilizzata da subito per far fronte ai tanti contagi da Coronavirus, ospiterà 7 postazioni attrezzate per la terapia intensiva, dedicate ai pazienti nelle prime 6-12 ore post intervento, permettendo all’Ospedale di isolare il reparto di rianimazione centrale, che potrà così concentrarsi solo sulle emergenze sanitarie.

“Per il nostro Gruppo il territorio è all’origine di tutto, sin da quando mio nonno fondò l’azienda nel 1935 - ricorda Stefano Marzotto, presidente di Zignago Holding - e da sempre ci siamo prefissati di coniugare obiettivi imprenditoriali con una visione sociale ed etica. La Recovery Room è un progetto importante per la nostra comunità, perché se immediatamente dà una mano alla gestione della crisi, in futuro, quando tutto ciò sarà terminato, consentirà all’Ospedale di Portogruaro una gestione più efficiente delle emergenze, separando quelle sanitarie da quelle post operatorie”. Parallelamente a questa iniziativa, Santa Margherita Gruppo Vinicolo, con Zignago Holding, si era già attivato a marzo in termini di responsabilità sociale nei confronti dei propri collaboratori, attivando una copertura assicurativa specifica per il Covid-19.

Oltre a questo, Santa Margherita Gruppo Vinicolo ha deciso di partecipare ad altre raccolte fondi, destinando parte del ricavato dalle vendite di queste settimane a specifici progetti territoriali. In particolare: il brand Santa Margherita sostiene l’Associazione “Per Mio Figlio” Onlus per l'Ospedale di Treviso (Ulss 2 Marca Trevigiana); Kettmeir la Croce Bianca Alto Adige; Lamole di Lamole l’Azienda USL Toscana Centro; Cà Maiol la Fondazione Comunità Bresciana Onlus per la raccolta fondi #aiuTIAMObrescia e Cantina Mesa contribuirà alla raccolta fondi promossa da L’Unione Sarda per gli ospedali della Sardegna. “Santa Margherita Gruppo Vinicolo - chiosa il presidente Gaetano Marzotto - vuole essere a fianco delle diverse realtà territoriali che stanno dando conforto ed assistenza alle comunità locali, che sono parte attiva del nostro mosaico enologico”.

