Enogastronomia, la Premier Giorgia Meloni premia i “Maestri dell’Arte della Cucina italiana”

L’enogastronomia italiana, con centinaia di materie prime di eccellenza e di prodotti tipici, Dop, Igp e non solo, è una delle più grandi attrattive per le persone di tutto il mondo per venire a visitare il Belpaese. Grazie ad un patrimonio unico ed inestimabile che viene valorizzato dalla cucina italiana, peraltro in attesa di diventare Patrimonio Immateriale dell’Unesco. E questo avviene grazie a tanti professionisti dei fornelli, maestri che, dalla più semplice trattoria al grande ristorante stellato, trasformano il lavoro di contadini, agricoltori, pastori, pescatori e così via, in vere e proprie opere d’arte nel piatto. Un’arte che il Governo, ora, riconosce, con il premio “Maestro dell’Arte della Cucina italiana”, che sarà assegnato, domani, 2 aprile, a Palazzo Chigi a Roma, dal Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla presenza del Ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, e di una delegazione di studenti degli istituti agrari e alberghieri di Roma e provincia, oltre ai rappresentanti delle principali associazioni di categoria.

Il riconoscimento, istituito con la legge 19 aprile 2024, n. 59, spiega una nota del Ministero dell’Agricoltura, “è assegnato ai cittadini italiani che si sono distinti nel campo della gastronomia e che con la loro opera, il loro lavoro e la loro competenza, hanno esaltato il prestigio della cucina italiana e hanno contribuito a valorizzare le eccellenze nazionali”. Il premio è conferito annualmente in otto categorie di merito: arte della gelateria, arte olivicola, arte casearia, arte della pizza, arte della cucina, arte della gastronomia, arte vitivinicola e arte della pasticceria”.

“L’Italia, pur essendo tra i principali riferimenti globali per qualità e cultura alimentare, non disponeva, fino all’approvazione della legge - ricorda il Ministero dell’Agricoltura - di un sistema pubblico di premialità dedicato alle professioni della gastronomia. Il Governo ha voluto l’istituzione del premio “Maestro dell’Arte della Cucina Italiana” per colmare questa lacuna, con il duplice obiettivo di valorizzare le migliori professionalità del settore e di offrire l’opportunità di trasmettere conoscenze e competenze alle nuove generazioni, attraverso il dialogo con le scuole professionali dell’enogastronomia e dell’ospitalità” (l’evento sarà trasmesso in diretta sul canale Youtube della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ore 12).

Copyright © 2000/2025