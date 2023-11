Esselunga punta sull’e-commerce e crea la sua enoteca on line, con oltre 1.400 etichette 

Un assortimento di oltre 1.400 etichette, tra vini e distillati, che spaziano dalle piccole produzioni ai grandi brand del lusso, italiani e francesi, con prezzi che vanno dai 10 ai 1.000 euro, da ordinare comodamente con un click e ricevere, tramite corriere, in ogni regione: Esselunga, il colosso della gdo, presieduto da Marina Caprotti, scommette sull’e-commerce del vino e lancia proprio oggi la sua enoteca on line, vero e proprio guanto di sfida ai big del settore in vista dello shopping natalizio.

Su “Enoteca Esselunga” i clienti potranno trovare una selezione esclusiva, con bottiglie che non sono presenti sugli scaffali dei supermercati: ad oggi l’enoteca fisica è presente in 88 punti vendita del gruppo (a cui si aggiungono 8 laEsse, con il format caveau, con dimensioni più ridotte), ognuna con un sommelier Ais che assiste i clienti nella scelta dell’etichetta più adatta alle varie esigenze ed occasioni. Dunque, con l’enoteca on line, il campo si allarga: non solo dal punto di vista geografico - i supermercati Esselunga sono tradizionalmente presenti nelle regioni del Nord e del Centro Italia, e con l’e-commerce si potranno servire anche Sud e Isole - ma anche da un punto di vista di referenze, con una selezione frutto di un meticoloso lavoro realizzato in collaborazione con oltre 350 aziende. Si va dalle piccole produzioni regionali ai grandi brand del vino italiano, da Antinori a Terra Moretti (con Bellavista e Contadi Castaldi), da Frescobaldi a Ca’ del Bosco, da Donnafugata a Sassicaia, da Tignanello a Cervaro della Sala, da Ferrari a Oddero, da Castello del Terriccio a Feudi di San Gregorio.

Ma anche prestigiose griffe francesi, come Moët & Chandon, Bollinger, Dom Pérignon, Krug, Château Mouton Rothschild, Pol Roger e Billecart Salmon. Non mancheranno gli spirits, segmento in continua ascesa, dal whisky inglese Macallan a quello giapponese Nikka, fino al rum Zacapa. Spazio anche alle piccole produzioni artigianali italiane di gin e distillati, come Pure Sardinia, la siciliana Distilleria Belfiore, il toscano Ginepraio e Vecchio Magazzino Doganale, dalla Calabria.

Su “Enoteca Esselunga” non si trovano solo, con un efficace motore di ricerca, le bottiglie corredate da tutte le informazioni su vitigno, produttore e denominazione, ma anche una serie di approfondimenti su territori e abbinamenti, servizi e interviste ai protagonisti del vino: si inizia con un faccia a faccia con Riccardo Cotarella, il più famoso enologo italiano, oltre che produttore. Con questa mossa, il gruppo Esselunga diventa diretto competitor dei siti di e-commerce specializzati nella vendita di vino in rete, in primis Tannico (di proprietà Campari e Moët Hennessy del gruppo Lvmh, con il 50% di quote a testa), ma anche Signorvino, vino.com e Callmewine, proprio nel momento più importante dell’anno per le vendite di bottiglie, in vista delle feste natalizie.

Già negli anni Ottanta Esselunga, nell’intento di valorizzare la propria selezione di etichette, utilizzava nei negozi scaffali di colore verde per distinguere i vini dalle altre categorie di prodotto. Bernardo Caprotti, il fondatore del gruppo, si era rivolto addirittura a Luigi Veronelli (giornalista, gastronomo e più grande esperto italiano di cibo e vino) per una consulenza sulla scelta delle etichette. Alla fine degli Anni Novanta del Novecento, nel negozio di Casalecchio di Reno, fu inaugurata una nuova modalità espositiva: un’area dedicata in cui le bottiglie venivano posizionate non solo in verticale ma anche inclinate. Oggi le bottiglie ordinate on line potranno raggiungere le case dei clienti attraverso un viaggio che parte da un magazzino a temperatura controllata, dove viene conservata ogni bottiglia proveniente direttamente dai produttori, lungo una filiera corta che permette di consegnare ovunque in modo veloce e garantito.

