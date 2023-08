Estate 2023, sale a 25 miliardi di euro la spesa per le vacanze (+4% sul 2022)

Cresce nell’estate 2023 la spesa per le vacanze degli italiani: 25 miliardi di euro, con un +4% sull’anno precedente, anche a causa dell’aumento dell’inflazione, compensato in parte da alcune rinunce. Emerge dal primo bilancio tracciato da Coldiretti/Ixé, per l’ultimo controesodo di agosto. Sono stati complessivamente 37,5 milioni gli italiani che hanno deciso di andare in vacanza per almeno qualche giorno, spendendo in media 668 euro a persona. Il 41% dei turisti è restato, comunque, al di sotto dei 500 euro di spesa, il 44% tra i 500 ed i 1.000 euro, il 12% tra i 1.000 ed i 2.000 euro, mentre solo il 3% ha superato questo limite. Agosto è stato scelto da oltre un italiano su due (53%) che hanno deciso di andare in vacanza quest’estate, confermandosi quindi come il mese di gran lunga più gettonato, nonostante i listini più elevati, gli affollamenti e il traffico.

Per la maggioranza degli italiani in viaggio (50%) la durata della vacanza è inferiore alla settimana, mentre per un 25% è compresa tra 1 e 2 settimane, ma c’è un fortunatissimo 4% che starà fuori più di un mese. La durata media della vacanza è risalita a oltre 11 giorni, tornando alle percentuali del periodo pre-pandemia. Un terzo del budget di italiani e stranieri è stato destinato per consumare pasti in ristoranti, pizzerie, trattorie o agriturismi, ma anche per cibo di strada o specialità enogastronomiche, secondo Coldiretti/Ixé. Il 31% dei vacanzieri infatti ha consumato i pasti principalmente al ristorante, l’8% in agriturismi, anche se uno su tre (il 32%) ha mangiato nelle case di proprietà o in affitto, e non manca chi ha scelto pizzerie, paninoteche, fast food, cibi di strada e pranzi al sacco. La ricerca dei prodotti tipici è diventato un ingrediente irrinunciabile delle vacanze, in un Paese come l’Italia che è leader mondiale del turismo enogastronomico, potendo contare sul maggior numero di specialità Dop/Igp/Stg riconosciute (320), 526 vini Dop/Igp e 5.450 prodotti alimentari tradizionali, oltre a Campagna Amica, la più ampia rete dei mercati di vendita diretta degli agricoltori e di ospitalità rurale.

“L’Italia è il solo Paese al mondo che può vantare primati nella qualità, nella sostenibilità ambientale e nella sicurezza della propria produzione agroalimentare - ha affermato il presidente Coldiretti, Ettore Prandini - che hanno contribuito a mantenere nel tempo un territorio con paesaggi di una bellezza unica. Il buon cibo, insieme al turismo e alla cultura, rappresentano le leve strategiche determinanti per un modello produttivo unico, che ha vinto puntando sui valori dell’identità, della biodiversità e del legame territoriale”.

