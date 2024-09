Estate 2024: cresce il turismo estero (+6,4%) e gli italiani preferiscono il Sud, secondo TheFork

Le prenotazioni internazionali aumentano del 6,4%, con Venezia tra le mete preferite. Per il turismo nazionale, il 19% delle prenotazioni, nei tre mesi estivi, è stato fatto da utenti italiani, con un aumento del +7,5% sul 2023; ad agosto, questa percentuale sale al 21%, con il Sud e le Isole in cima alla classifica, grazie a regioni come la Puglia e la Calabria, rispettivamente con il 30% e il 33% di turisti nazionali. Ecco i dati TheFork, la piattaforma by TripAdvisor leader per le prenotazioni online di ristoranti, che ha analizzato i mesi estivi 2024 per rivelare le tendenze dell’estate appena trascorsa. Le regioni che hanno registrato il maggior numero di prenotazioni, nei mesi estivi del 2024, sono state Lombardia, Lazio, Toscana, Sicilia e Campania. Anche in agosto, queste regioni hanno mantenuto il primato. Le città con più prenotazioni sono state Roma, Milano, Firenze, Napoli e Torino, tutte in crescita su agosto 2023.

Quest’anno TheFork ha registrato un aumento significativo delle prenotazioni sull’estate scorsa a giugno, luglio e agosto. Agosto, in particolare, ha rappresentato il mese con il maggior numero di prenotazioni, con la settimana di Ferragosto che ha visto il picco massimo sui due anni precedenti. Un trend positivo dettato sia dalla stagionalità sia da una generale ripresa del settore.

Sono sempre di più i clienti che preferiscono prenotare online il ristorante, tanto che TheFork ha registrato un record storico di nuovi utenti. Sicuramente la presenza di recensioni verificate, foto, menu e classifiche come la Top 100 hanno aiutato a scegliere il ristorante in vacanza e a prenotarlo in pochi clic senza avere alcun tipo di ostacolo linguistico.

Nei mesi estivi, gli utenti di TheFork hanno preferito optare per la cena (82%), rispetto al pranzo. I giorni preferiti per mangiare fuori sono stati il sabato (23%), la domenica e il venerdì (entrambi al 16%). Inoltre, il 44% degli utenti ha prenotato con meno di 4 ore di anticipo, mentre il 17% ha pianificato la propria uscita con oltre 3 giorni di anticipo. La spesa media per coperto ha visto il 59% degli utenti spendere tra i 25 e i 50 euro, mentre solo il 4% ha speso più di 50 euro. I ristoranti più scelti sono stati quelli di cucina tipica italiana (31%), seguiti dalla cucina mediterranea (13%), dalle pizzerie (12%) e dai ristoranti di pesce (8%).



