Etilika, aumento di capitale da 2 milioni di euro tramite crowfunding: focus su IA e mercati esteri

Dopo il boom degli anni del Covid, l’e-commerce di vino ha un po’ frenato la sua corsa. Ma gli investimenti non si fermano. L’enoteca online Etilika, startup nata a Roma nel 2019, ha annunciato il 24 giugno un aumento di capitale di 2 milioni di euro che avverrà tramite crowdfunding. L’obiettivo è espandere il proprio business all’estero e implementare nuove funzionalità legate all’Intelligenza Artificiale: una su tutte il sommelier virtuale, ancora in fase di test. L’investimento è aperto a tutti e si può eseguire sulla piattaforma di equity crowdfunding “Mamacrowd”, seguendo una modalità già sperimentata nel 2021 dove in poche settimane fu raccolto oltre 1 milione di euro.

“Siamo orgogliosi di lanciare questa nuova raccolta di capitali dopo il successo di tre anni fa - ha detto Michele Trotta, co-founder Etilika - In quell’occasione abbiamo avuto al nostro fianco centinaia di investitori che hanno deciso di puntare su un settore come quello del vino che possiamo definire “il mattone” dell’alimentare per le sue caratteristiche di sicurezza e longevità e a cui l’e-commerce ha contribuito a dare ulteriore accessibilità. In Etilika tendiamo sempre a guardare al futuro cercando di anticipare le tendenze e vogliamo farlo anche questa volta con i nostri progetti di integrazione dell’Intelligenza Artificiale e di penetrazione in nuovi mercati esteri assolutamente promettenti”.

In poco più di 4 anni di attività, Etilika è diventata infatti un punto di riferimento per milioni di amanti del vino con più di 4.000 referenze a catalogo, 14.000 recensioni certificate e un tasso di crescita che l’ha vista passare dai 200.000 euro di ricavi nel 2019 agli oltre 3,8 milioni nel 2023. Tra i punti di forza, l’agilità e la velocità di consegna grazie a una logistica proprietaria e totalmente informatizzata.

L’acquisizione di nuove risorse finanziarie consentirà all’azienda di accelerare ulteriormente il suo sviluppo. Dove? Il primo sguardo è rivolto all’Intelligenza Artificiale. Facendo seguito all’esperienza che ha visto l’azienda come precursore nell’utilizzo di algoritmi di IA per il posizionamento sui motori di ricerca, Etilika sta sviluppando in partnership con WorldLift il sommelier virtuale: uno strumento per rendere il piacere dell’abbinamento tra vino e cibo un’esperienza ancora più inclusiva perché condita da proposte e consigli di accostamento estremamente personalizzati. Il sistema connetterebbe la tecnologia IA neuro-simbolica degli sviluppatori con la base dati dell’enoteca online composta da oltre 4.000 etichette. Parallelamente, Etilika guarda anche all’estero avendo individuato nuovi mercati in Olanda, Belgio, Germania, Austria, Stati Uniti e Singapore, grazie a collaborazioni allo studio con importanti partner locali: “l’Italia è conosciuta, nel mondo, anche grazie ai vini che produciamo - spiega Dario Giudici, vicepresidente Mamacrowd - nel nostro Paese ed esportiamo. Il settore vinicolo sta registrando, nei primi mesi 2024, una forte ripresa soprattutto per quanto riguarda l’esportazione ed è quindi un momento favorevole per le aziende che sanno coniugare la tradizione vitivinicola alla tecnologia. Il riscontro del mercato è stato molto positivo in passato, auguriamo ad Etilika una seconda campagna che ricalchi il successo della prima”.

La decisione di avviare una nuova raccolta di capitali avviene di riflesso dinanzi a una importante fase di crescita e innovazione per l’enoteca online, recentemente inserita nella prestigiosa classifica del “Financial Times” tra le prime 100 aziende europee a maggior crescita, mentre tra le novità dell’ultimo periodo va segnalata l’attenzione verso il segmento in forte espansione del low alcohol, con la prima sezione online in Italia dedicata ai prodotti dealcolati.

