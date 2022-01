Europe’s Beatin Cancer Plan e vino, niente panico. Le riflessioni dell’eurodeputato Paolo De Castro

È più che legittima la preoccupazione di produttori e rappresentanze di filiera per gli effetti sui sostegni al vino dell’European Cancer Plan e sulla relazione della Commissione BeCa che, ad oggi, non distingue tra consumo e abuso delle bevande alcoliche. Ma forse, ad oggi, è più forte l’allarme dell’impatto reale, anche se la questione non va sottovalutata. Lo ha spiegato oggi, in un webinar (promosso da Alleanza delle Cooperative), l’eurodeputato e membro della Commissione Agricoltura del Parlamento Ue, Paolo de Castro. “Attenzione a non confondere le raccomandazioni con gli atti legislativi. Le prime sono sacrosante - ha detto De Castro - ma da qui ad arrivare a dire che ci saranno etichette sulle bottiglie di vino come sui pacchetti di sigarette ce ne passa. I risultati e le valutazioni della Commissione BeCa non sono completati, manca il voto dell’aula, in plenaria, a febbraio, dove ci sarà un’iniziativa importante per correggere questa impostazione emersa sull’alcol, dove è fondamentale sottolineare la differenza tra uso ed abuso, centrale nella differenza di approccio tra Nord Europa e Paesi del Mediterraneo, dove il consumo è solitamente moderato. Spero le raccomandazioni vengano migliorate per essere più aderenti alla cultura Mediterranea tipica dei Paesi del Sud dell’Europa. Tutto, però, è alla base di futuri atti legislativi ancora tutti da scrivere. Non mi aspetto che ci siano particolari cambiamenti nel breve periodo, né per il vino, né per l’etichettatura”.

Copyright © 2000/2022