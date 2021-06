Eventi: da Opera Wine al Weekend des Grands Crus di Bordeaux, al Mercato dei Vignaioli Fivi

Dall’Italia alla Francia, da quelli dedicati al trade a quelli per il grande pubblico, gli eventi del vino si sono rimessi in marcia a spron battuto, come raccontano i tanti annunci da segnare in calendario che arrivano di ora in ora. Se da tempo è fissata la data di “Opera Wine” by “Wine Spectator”, il 19 giugno a Verona, edizione antologica con le 200 cantine icona dell’Italia del vino che, in 10 anni, ed il 20 giugno sarà di scena la “Vinitaly Preview”, walkaround business to business per aziende e buyer italiani e internazionali, nel giro di poche ore, da Bordeaux, l’Union des Grands Crus de Bordeaux ha annunciato che, dal 17 al 19 settembre, andrà in scena il “Weekend des Grands Crus” n. 15, con le grandi degustazioni dei vini di 120 Grands Crus delle sponde della Garonna, aperte al pubblico degli appassionati, le cene esclusive nei più importanti chateaux, ed il torneo di Golf “The Union Cup”. Mentre la Fivi - Vignaioli Indipendenti ha lanciato il ritorno del Mercato dei Vini, dal 27 al 29 novembre 2021, a Piacenza Expo. Eventi in agenda, che dicono di un mondo del vino che scalpita per tornare alla sua normalità, fatta di incontri, degustazioni, condivisione e business.

Copyright © 2000/2021