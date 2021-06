Every Breath Foundation, la fondazione di Sting e Trudie per sostenere la ristorazione italiana

Sting e Trudie Styler, che da anni hanno scelto la Toscana come buen retiro, tra le colline del Valdarno della Tenuta Il Palagio, dove nascono i vini firmati da Riccardo Cotarella, stringono ancora di più il loro legame con l’Italia, con la nascita di una nuova fondazione, con cui vogliono offrire sostegno a bar e ristoranti italiani, duramente colpiti dalla pandemia. Si chiama Every Breath Foundation, dalla canzone dei Police “Every Breath You Take”, ed è stata ufficializzata oggi all’arrivo della “Win Race 2021”, gara ciclistica d’élite partita da San Marino – di cui Sting e Trudie sono diventati Ambasciatori proprio oggi - e arrivata alla Tenuta Il Palagio nel Chianti.

“Questa corsa è per celebrare la nostra nuova unione con San Marino e per lanciare una campagna di sensibilizzazione per la nostra nuova no-profit italiana, la Every Breath Foundation. EBF (Every Breath Foundation) sosterrà l’industria dell’ospitalità - bar, locali e ristoranti - che ha faticato a tenere aperte le porte durante la pandemia”, ha scritto Sting sul suo profilo Instagram ufficiale.

