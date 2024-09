Export di vino italiano, il Veneto locomotiva che traina la crescita nei primi 6 mesi 2024

Seppur in un quadro internazionale complicatissimo, le esportazioni di vino italiano, al giro di boa della prima metà 2024, restano in positivo, con una crescita del +3,1% a valore (per 3,8 miliardi di euro) e del 2,5% in quantità (1,06 miliardi di litri), nel frammentato panorama italiano, ci sono Regioni che trainano la crescita, e altre che, invece, frenano, anche in maniera significativa, secondo l’approfondimento Istat sui dati più aggiornati analizzati da WineNews. Sui quali, vale la pena ricordarlo, incidono molti fattori, non solo economici, dai luoghi di sdoganamento in partenza alla disponibilità di prodotto, con le ultime due annate piuttosto scarse, e soprattutto la 2023, che possono incidere sulle performance di territori che lavorano soprattutto su vini d’annata, per esempio. In ogni caso, il Veneto del Prosecco e dei vini della Valpolicella, del Soave e del Pinot Grigio delle Venezie, resta di gran lunga la locomotiva, con 1,4 miliardi di euro, più di un terzo delle esportazioni di vino tricolore, ed una crescita del +5,7% sui primi 6 mesi 2023.

Bene anche la seconda forza delle esportazioni, la Toscana del Chianti Classico e di Bolgheri, dell’Igt Toscana e del Chianti, della Maremma e del Brunello di Montalcino, del Vino Nobile di Montepulciano e della Vernaccia di San Gimignano, con il Granducato enoico che arriva a 593,9 milioni di euro di esportazioni, a +3,5%. Piccola battuta d’arresto, invece, per il Piemonte del Barolo e del Barbaresco, della Barbera d’Asti e dell’Alta Langa, del Gavi e dell’Asti, tra gli altri, che nel complesso fa -2,2%, per un controvalore di 565,7 milioni di euro.

Tra le Regioni al top in valore, è importante la frenata del Trentino Alto Adige, a -5,1% per 311,1 milioni di euro, mentre cresce di un significativo +7% l’Emilia Romagna, che chiude la “top 5” delle Regioni esportatrici con 231.497 milioni di euro. Tra le Regioni che nella prima metà dell’anno hanno esportato vino per oltre 100 milioni di euro, scende del -8,4% la Lombardia (150,4 milioni di euro), cresce del +1,1% l’Abruzzo (119,3 milioni di euro), mentre fa +4,6% la Puglia (108,5 milioni di euro), e perde qualcosa il Friuli Venezia Giulia, a -1,1% (per 102,6 milioni di euro).

