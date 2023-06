Export e Marketing manager sono tra le figure più ricercate dalle aziende del vino 

Figure professionali come quelle dell’export manager e del marketing manager sono sempre più richieste dal mondo del vino: il motivo principale è la crescita esponenziale delle nostre esportazioni nel mondo. Per questo una formazione specifica è fondamentale per preparare i manager del settore: “il nostro obiettivo è quello di formare i professionisti del domani, capaci di affrontare gli scenari futuri e di promuovere il vino, un prodotto dal grande potenziale commerciale, baluardo culturale, gastronomico e paesaggistico” spiega Andrea Pecchioni, fondatore e direttore Winejob, agenzia di recruiting, formazione e consulenza, che apre le iscrizioni del Master n. 9 “Marketing Internazionale del Vino” all’Istituto Europeo di Design di Firenze, da ottobre 2023 a maggio 2024.

Si tratta di un percorso annuale rivolto a titolari e operatori di aziende vitivinicole e a coloro che ricercano un percorso formativo per introdursi nel settore del vino, studiato ad hoc per le figure commerciali e marketing, a cui viene richiesto sempre di più di saper interpretare e padroneggiare un contesto complesso e volubile come quello internazionale. Il piano formativo prevede lezioni teoriche, a cui si alternano esercitazioni pratiche e visite didattiche alle più importanti aziende vitivinicole italiane. Al termine del percorso è possibile attivare uno stage per coloro che non sono ancora inseriti nel mondo del lavoro. Chi parteciperà potrà usufruire della docenza e della testimonianza di manager e dirigenti delle più importanti e significative realtà vinicole internazionali: in passato si sono susseguiti Frescobaldi, Bibi Graetz, Zonin, Dievole, Duca di Salaparuta, Ferrari Trento, Fontanafredda, Leone Alato, Querciabella, Masi, Mazzei, Biondi Santi, Ricasoli 1141, Stefano Amerighi, Tenuta Argentiera, Ornellaia e Vigliano.

Il Corso si avvale di partnership autorevoli, per prima quella realizzata con l’Istituto Europeo di Design di Firenze, parte del più grande network di alta formazione, con 11 sedi in 3 Paesi; altra importante collaborazione dal taglio internazionale è quella con Wine School Italia, Wset approved programme provider, per il conseguimento facoltativo del diploma Wset Level 2, la più celebre certificazione di degustazione professionale riconosciuta a livello mondiale.

Il Corso è articolato in tre moduli: il primo è dedicato al marketing del vino e alla valorizzazione del brand, a cui saranno affiancate tematiche legate alla comunicazione, all’ospitalità e alla gestione del cliente. Il secondo modulo copre i più importanti mercati mondiali del vino, consolidati e in crescita, dando rilevanza alle strategie commerciali e agli aspetti inerenti alla gestione della distribuzione e della logistica, tra cui la ricerca e selezione di importatori e distributori, le procedure di esportazione e i regolamenti doganali e di trasporto. Spazio all’arte oratoria del public speaking, infine, con lo scopo di migliorare la presentazione in pubblico adeguando il registro ai diversi contesti e interlocutori.

