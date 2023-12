Export e vino italiano, il calo è in Toscana (-69 milioni di euro), Piemonte (-56) e Veneto (-39)

Se l’export del vino italiano, nei primi 9 mesi 2023, perde nel complesso il -1,9% in valore sullo stesso periodo 2022, guardando alle performance delle singole Regioni, secondo i dati Istat analizzati da WineNews, emerge come tra le “big”, Toscana e Piemonte siano quelle più in difficoltà, mentre tiene il Veneto, Regione leader ed in linea perfetta con la media nazionale. Mentre a crescere sono le Regioni più piccole (e soprattutto al Nord), con l’unica eccezione della Puglia.

Dei 5,6 miliardi di euro di vino esportato nel periodo in esame, il Veneto vale 2 miliardi di euro, più di un terzo del totale, nonostante un calo del -1,9%. A seguire, a distanza, c’è il Piemonte, che si ferma a 877 milioni di euro, ma in calo del -6%, e ancora peggio fa la Toscana, terza in valore, a 852 milioni di euro, ma a -7,5%. E di fatto, a ben vedere, gran parte del saldo negativo dell’Italia, che ha esportato 107 milioni di euro di vino in meno, a parità di volumi, nei primi 9 mesi del 2023 sul 2022, è quasi tutto imputabile alla diminuzione delle prime tre Regioni in valore, visto che al Veneto “mancano” 39 milioni di euro, al Piemonte 56 e alla Toscana 69.

Con altre Regioni che, in qualche modo, compensano un po’ il calo. Guardando alle Regioni più importanti in valore, a crescere del +3,4%, per esempio, è il Trentino Alto Adige, capace di esportare vini, nei primi 9 mesi 2023, per 469 milioni di euro. In terreno positivo anche le esportazioni dall’Emilia Romagna, a +7,2%, per 348 milioni di euro, e cresce anche la Lombardia, del +5,4%, che porta il valore totale delle esportazioni, nei primi 9 mesi 2023, a 241,5 milioni di euro. Bene anche l’Abruzzo, che sale a 169 milioni di euro (+4,5%), così come il Friuli Venezia Giulia, a 158 milioni di euro (+10,1%), e la Puglia, a 150 milioni di euro (+4,3%). Mentre tra le Regioni più grandi a perdere qualche cosa, nell’ordine del -3,9%, è la Sicilia, a 123 milioni di euro. In percentuale, ma partendo da valori piccoli, i due estremi sono la Liguria, che fa +65,4%, a 19 milioni di euro, e la Val d’Aosta, a -51,3%, per 1,6 milioni di euro.

Copyright © 2000/2023