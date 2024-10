Export, la crescita del vino italiano riprende velocità: +4,1% in valore nei primi 7 mesi 2024

Tocca i 4,6 miliardi di euro l’export del vino italiano nei primi 7 mesi 2024, in crescita del 4,1% sullo stesso periodo 2023, e migliorando la performance del primo semestre, quando le esportazioni crescevano del 3,1%, mentre si mantiene in linea alla prima metà dell’anno, a +2,6% per 1,26 miliardi di ettolitri. Emerge dai dati Istat, analizzati da WineNews, che raccontano di un piccolo colpo di reni, dopo il giro di boa del 2024, che fa ben sperare per il futuro, senza troppe illusioni, pur in una fase difficilissima per l’economia mondiale, tra inflazione e conflitti internazionali che non accennano a cessare.

In ogni caso, le notizie migliori arrivano dagli Usa, con valori in crescita del +7,3%, per 1,12 miliardi di euro, con gli States che continuano a rappresentare il primo mercato, per distacco, in valore, per le cantine italiane. Resta in positivo anche la Germania, a 692,8 milioni di euro, che fa +1,4% nei primi 7 mesi 2024 sul 2023, così come fa il Regno Unito, a 464,4 milioni di euro, per +2,2%. Ancora, tra i mercati principale in valore, perde qualcosa la Svizzera, a -2,7%, per 228,4 milioni di euro, mentre cresce, seppur di poco, il Canada a 210,8 milioni di euro, +2%. Ancora, guardando ai Paesi del blocco europeo, le esportazioni calano del -4,6% in Francia, a 186,4 milioni di euro, e in Belgio, del -2,7% a 126,2 milioni di euro, mentre crescono nei Paesi Bassi (147,2, +6,4%), in Svezia (125,2, +5%), in Austria (+18%, per 94,6 milioni di euro) e in Danimarca (+3,2%, a 87,6 milioni di euro).

Ma la crescita più poderosa e sorprendente è quella della Russia, che torna tra i mercati più importanti in valore, con 138,3 milioni di euro, ed un recupero del +71,3% sui primi 7 mesi 2023. Guardando più ad Oriente, invece, continua a crescere, seppur di poco, il Giappone, a 116,5 milioni di euro (+4,7%), mentre perde nettamente la Cina, a -14,5% per 50 milioni di euro, con un dato che conferma tutte le difficoltà economiche del più grande dei Paesi asiatici, e scende anche la Corea del Sud, a -2,1%, per 31,2 milioni di euro.

Un quadro, però, nel complesso, positivo, per le esportazioni di vino tricolore, che fa ben sperare le cantine per una fine anno positiva, guardando ad un 2025 che, come si augurano tutti, sia all’insegna di una nuova crescita per il vino italiano, che si conferma tra i più amati nei paesi di tutto il mondo.

