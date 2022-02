“Falling Dreams” di Pasqua Vigneti e Cantine tra le 10 installazioni 2021 per Exibart

“Falling Dreams, la gigantesca opera immersiva site-specific commissionata da Pasqua Vigneti e Cantine al collettivo None, presentata ad ottobre al “Base” di Milano per la “Milano Wine Week” e alle Gallerie Mercatali di Verona per “Vinitaly Special Edition”, è tra le 10 installazioni più interessanti del 2021 selezionate dalla piattaforma artistica Exibart, accanto a mostri sacri come Christo (con “L’Arc de Triomphe, Wrapped”, a Parigi), Jenny Holzer (“Like Beauty in Flames” al Guggenheim di Bilbao) e Jr (con “La Ferita” a Palazzo Strozzi a Firenze).

Con le sue atmosfere oniriche e rarefatte - una cascata di nuvole alta 6 metri che produceva un paesaggio sospeso e fluttuante - “Falling Dreams” ha esplorato il tema del sogno, il suo valore, la sua portata creatrice, celebrando così anche temi cari alla cantina veneta come la creatività e il talento.

L’installazione ha rappresentato il culmine di un percorso quinquennale promosso da Pasqua Vigneti e Cantine che ha coinvolto 20 artisti di tutto il mondo. Talenti diversi tra loro per provenienza, cultura e aree di competenza ma capaci di esprimere, con i propri codici stilistici e la propria visione, la filosofia e i valori del brand. L’originalità delle loro interpretazioni è stata poi veicolata e diffusa dalla cantina veronese con iniziative ad hoc e grazie ai suoi vini.

Partendo da Verona, la cantina si prepara a presentare anche “Pasqua House of The Unconventional”, la nuova piattaforma di marketing e comunicazione a livello globale, attraverso un suo “Manifesto”, una dichiarazione d’intenti e una carta d’identità al contempo, affidato alla maestria creativa e visione dell’artista italiano Giuseppe Ragazzini autore dell’opera svelata, dall’11 febbraio, con una grande affissione in Piazza delle Erbe, realizzata con un “inchiostro” unico, che dona corpo speciale alle parole: l’Amarone Famiglia Pasqua.

