Fausto Arrighi: il ristorante? Come un teatro, con gli chef-attori e i clienti-spettatori

Un piccolo volume dedicato al mondo della ristorazione (più o meno alta), unico nel suo genere, in cui l’autore, tra semplicità accattivante ed eleganza formale, non si limita alla descrizione dei ruoli e alle modalità del servizio, ma, con minuzia e simpatia descrittiva davvero inusuale per pubblicazioni come questa, va oltre, dividendo le varie fasi del lavoro in procedure, e, soprattutto, immaginando la tavola e il ristorante come un teatro, con tanto di palcoscenico e spettatori, per aiutare tutti gli attori della ristorazione contemporanea (cuochi, camerieri e ristoratori) e i loro fruitori, ovvero i clienti, con consigli su modi, maniere e comportamenti per renderli ancor più a loro agio e perfettamente in accordo con ogni teatro (gioco di parole per situazione) vogliano o debbano vivere e gustare. Ma, del resto, costui è Fausto Arrighi, una vita per la Guida Michelin Italia, ovvero 36 anni, dei quali 28 da ispettore, dal 1977 al 2005, e 8 da direttore responsabile, fino al 2012, della “Rossa” più autorevole e temuta al mondo, provando in questi lunghi anni più di 9.000 ristoranti italiani e non solo. E che firma il volume “Al Ristorante come a Teatro. Manuale di comportamento per cuochi, camerieri, ristoratori e un po’ anche per clienti” (Maretti Editore, pp. 124, prezzo di copertina 24 euro), offrendo, con i contributi degli chef tre Stelle Michelin Massimo Bottura dell’Osteria Francescana di Modena e Niko Romito del Reale di Castel di Sangro, una visione lavorativa globale, dalla composizione delle brigate all’accoglienza dell’ospite, passando per l’elaborazione del menu, agli chef ed alla ristorazione stellata, of course, che hanno voglia di crescere.

