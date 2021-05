Federvini al fianco di SpiritsEurope: una visione comune per la ripartenza del turismo in Europa

Una campagna europea, lanciata da SpiritsEurope, per chiedere azioni coordinate che aprano la strada a una riapertura sicura ed a una ripresa sostenibile e a lungo termine dei settori dell'ospitalità e del turismo in tutta Europa: ecco “WeStandReady”, al cui fianco si schiera anche Federvini, nella convinzione che la migliore risposta alla crisi generata dalla pandemia, sia quella di una visione comune che orienti, attraverso azioni coordinate, la ripresa e la crescita dell’intero comparto. Per supportare questi obiettivi, per SpiritsEurope è fondamentale sviluppare una task force dell'Unione Europea, e un fondo per il recupero, che riunisca rappresentanti intersettoriali, ministri nazionali e Commissione Europea.

Dopo l’avvio della campagna “WeStandReady”, seguita dal lancio del sito web, molti dei Paesi aderenti hanno risposto al progetto rilasciando la propria versione nazionale, allo scopo di diffonderne i contenuti nei rispettivi stati. “Federvini - commenta il presidente Federvini, Sandro Boscaini - è parte attiva per il rilancio dell’intero settore, facendo leva su alleanze per favorire la ripartenza. In questo senso, Federvini promuove la campagna europea volta a sensibilizzare la Commissione Ue a supportare al meglio quei settori che ruotano attorno all’unihoreca e che sono stati tra i più penalizzati dalla pandemia. In ambito nazionale puntiamo sulle alleanze con Federturismo convinti che sia nell’interesse del sistema Paese un impegno comune a ricominciare presto e bene in sicurezza. Per questo chiediamo al Governo il massimo sostegno nel rilanciare i settori legati all’ospitalità e di essere nelle condizioni di una definitiva riapertura e ripartire anche in virtù di un effettivo avanzamento della campagna vaccinale. Nel massimo rispetto delle regole di sicurezza, torniamo a godere della convivialità con serenità e senso di responsabilità”, conclude Boscaini.

Copyright © 2000/2021