Federvini-Discus: “scongiurare la reintroduzione di dazi sugli spiriti nel commercio transatlantico”

Il comparto degli spiriti negli Stati Uniti e in Italia sostiene circa 2 milioni di posti di lavoro. Dal 1997 al 2018, in assenza di dazi, il loro commercio tra Usa e Ue è aumentato di quasi il 450%, arrivando a generare un valore di circa 200 miliardi di dollari. Ma l’imposizione dei dazi nella prima presidenza Trump tra il 2018 e il 2021, innescata da controversie estranee al settore, come quelle sull’alluminio, sull’acciaio e sulla querelle Airbus-Boeing, ha causato danni significativi: le esportazioni di whiskey americano verso l’Ue sono diminuite del 20%, mentre le esportazioni di liquori italiani verso gli Usa, primo mercato di sbocco intercontinentale, hanno subito una flessione del 41%. A lanciare un nuovo appello per scongiurare la reintroduzione dei dazi sugli spiriti nel commercio transatlantico, sono, oggi, Federvini, la Federazione Italiana dei Produttori di Vini, Spiriti e Aceti, e Discus - Distilled Spirits Council of the United States, le associazioni di riferimento di Italia e Usa, in conferenza stampa all’Associazione della Sala Stampa Estera in Italia, a Roma, aspettando le decisioni del Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sui dazi che più volte ha promesso in campagna elettorale, prima di tornare alla Casa Bianca.

Gli spiriti sono simbolo di tradizioni, culture e qualità, con molte produzioni protette da Indicazioni geografiche e fortemente radicate con i territori e le comunità locali. Il comparto sostiene, inoltre, un ampio di indotto, rappresentando un importante volano di crescita economica, negli Usa e in Europa.

“Le industrie degli spiriti statunitense e italiana sono profondamente interconnesse, e mantenere un commercio equo e reciproco senza dazi attraverso l’Atlantico è fondamentale per garantire che i nostri settori, che stanno affrontando mercati incerti e impegnativi, non subiscano ulteriori pressioni economiche” - ha dichiarato Chris Swonger, presidente e Ceo Discus - apprezziamo il rapporto stretto tra il Presidente Trump e la Premier Meloni e li esortiamo a lavorare insieme per trovare un terreno comune tra Stati Uniti e Ue e prevenire l’imposizione di dazi sugli spiriti distillati”.

“La nostra industria ha già sofferto pesantemente a causa di dazi che hanno colpito ingiustamente il comparto. È essenziale che produttori e istituzioni collaborino a livello internazionale per proteggere una filiera che rappresenta un importante patrimonio economico e culturale - ha sottolineato Micaela Pallini, presidente Federvini - lavorare insieme significa prevenire ostacoli e alimentare una crescita condivisa e sostenibile. Il settore degli spiriti è un’eccellenza globale tra Stati Uniti e Italia e ogni barriera commerciale rischia di avere impatti sul sistema produttivo e sui lavoratori, oltre che sui consumatori per via di un inevitabile effetto inflattivo. Federvini auspica che non vi siano nuovi dazi da parte statunitense e che l’Unione Europea, a sua volta, non riattivi dazi sulle importazioni di whiskey dagli Usa”.

Se la sospensione dei dazi di riequilibrio nel contenzioso riguardante l’acciaio e l’alluminio non verrà prolungata, infatti, a partire dal 1 aprile 2025 le importazioni di whiskey statunitense nell’Ue saranno nuovamente soggette a dazi del 50%, vanificando la ripresa, +60%, registrata tra il 2021 e il 2023 a seguito della sospensione dei dazi. Se non sarà scongiurata una nuova imposizione di dazi sull’importazione negli Usa di spiriti prodotti in Europa, gli effetti si faranno sentire pesantemente sull’intera filiera produttiva e distributiva europea. Basti considerare che gli Usa rappresentano il primo mercato intercontinentale di sbocco per gli spiriti italiani: 13% del totale export per un valore, nei 10 mesi gennaio-ottobre 2023, pari a quasi 190 milioni di euro in crescita del 7,4% sullo stesso periodo dell’anno precedente.

