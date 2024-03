“Ferrari al quadrato” sul podio di Formula 1 a Melbourne, con le rosse di Maranello e Trentodoc

Due Ferrari sui gradini più alti del podio, con la vittoria di Carlos Sainz ed il secondo posto di Charles Leclerc, in Australia, con un brindisi italiano da sogno, con il Trentodoc di Ferrari Trento che, per il quarto anno, è brindisi ufficiale della Formula 1. Una sorta di “Ferrari al quadrato”, nelle immagini che ieri hanno visto milioni di tifosi italiani e della Ferrari di Maranello esultare davanti alle tv, con un 1-2 sulla pista di Melbourne che mancava dal 2004, a firma di Michael Schumacher e Rubens Barrichello. Foto che sono un grande spot del made in Italy, e che, a modo suo, sono destinate a rimanere nella storia, perchè è la prima doppietta Ferrari sul podio festeggiata con il Trentodoc di Ferrari Trento (visto che quella del Bahrain 2022 non vide brindisi sul podio per il divieto del consumo di alcol in vigore nel Paese islamico, ndr).

Un bel modo per brindare a quel made in Italy tanto amato nel mondo, e per rilanciare la mission Make-A-Wish International: grazie ad un’asta online su “F1 Authentics”, tifosi di motori e appassionati di vino possono aggiudicarsi le bottiglie di Trentodoc della celebre griffe firmata dai piloti sul podio, contribuendo, allo stesso tempo, a sostenere una causa importante come quella portata avanti dalla charity supportata da Formula 1, che ha la missione di esaudire i desideri dei bambini che vivono con malattie gravi, e fin dal 1980 riporta la felicità nella vita dei più piccolo realizzando i loro desideri, dall’andare in Lapponia a diventare un vigile del fuoco fino all’incontro con gli idoli della F1.

“La filantropia è un valore che ci sta molto a cuore, siamo onorati di sostenere, per questa stagione, Make-A-Wish - ha detto Matteo Lunelli, presidente e ad Ferrari Trento - Ferrari Trento è entusiasta di poter dare la possibilità ai fan di portare a casa un pezzo di storia incredibilmente speciale, supportando, allo stesso tempo, una causa straordinaria e donando un momento di felicità ai bambini malati”.

Il 31 maggio si chiuderà l’asta con la prima bottiglia di Trentodoc di Ferrari Trento (stima tra le 3.000 e le 5.000 sterline), firmata dai tre piloti sul podio, ovvero i due ferraristi Sainz e Leclerc, oltre a Lando Norris, terzo su McLaren in Australia.

