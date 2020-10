Ferrari, Il Marroneto, Apollonio, Colterenzio e San Giusto a Rentennano: i “n. 1” di Veronelli

Il Trentodoc Extra Brut Riserva Giulio Ferrari Riserva del Fondatore 2009 di Ferrari Fratelli Lunelli, miglior Vino Spumante; l’Alto Adige Riserva LR 2016 di Colterenzio, miglior Vino Bianco; il Diciotto Fanali Salento Rosato 2017 di Apollonio, miglior Vino Rosato; il Brunello di Montalcino Madonna delle Grazie 2015 de Il Marroneto, miglior Vino Rosso; il Vin San Giusto Toscana Bianco Passito 2012 di San Giusto a Rentennano, miglior Vino Dolce: ecco i “n. 1” i migliori assaggi in assoluto della Guida Oro I Vini di Veronelli 2021, “cinque capolavori liquidi prodotti in Sudtirolo, Trentino, Toscana e Puglia, veri e propri vertici del settore vitivinicolo italiano”, presentati oggi in anteprima alla Milano Wine Week 2020, in vista della presentazione ufficiale della guida del Seminario Permanente Luigi Veronelli, curata da Andrea Alpi, Gigi Brozzoni, Marco Magnoli e Alessandra Piubello. Che poi sarà presentata, nella sua interezza, il 22 ottobre, a Bergamo, città sede del Seminario e tra le più colpite dal Covid nei mesi scorsi, nel Festival NutriMenti, rassegna di incontri dedicati alla cultura gastronomica che sarà proposta da giovedì 22 ottobre a domenica 25 ottobre, per la prima volta nel capoluogo orobico, dopo due appuntamenti veneziani, anche grazie alla nuova partnership tra il Seminario e Accademia Carrara.

“A dieci anni esatti dall’ultima volta, dopo Siena, Roma e Venezia, la presentazione ufficiale della nuova Guida Veronelli torna a Bergamo, città dove opera la nostra redazione e luogo in cui la Guida Oro nasce da sempre, edizione dopo edizione” afferma Andrea Bonini, direttore del Seminario Permanente Luigi Veronelli. “Una scelta precisa, che conclude mesi di intenso lavoro e di rigorosa osservanza delle norme di sicurezza che hanno coinvolto, tra l’altro, la nostra sede operativa di Alzano Lombardo. Presentare a Bergamo la Guida Oro I Vini di Veronelli 2021, fare della città, per un giorno, la capitale dell’Italia del vino è un incoraggiamento, un invito a ripartire da quanto di buono sappiamo essere, fare e condividere rivolto a una comunità che ha molto sofferto”.

Di grande significato, in questo senso, la collaborazione con Accademia Carrara, eccellenza culturale che riassume quanto di meglio Bergamo e il suo territorio hanno da offrire: il dialogo tra terra, tavola e cultura, profondamente radicata nel pensiero veronelliano e nei progetti del Seminario Veronelli, trova un’ulteriore e prestigiosa declinazione. Numerose e autorevoli le adesioni dei relatori, tra gli altri Patrizio Roversi, conduttore televisivo e divulgatore specializzato sui temi agroalimentari; Luca Damiani, musicologo, scrittore, conduttore di Rai Radio 3; Aldo Colonetti, storico e filosofo dell’arte, dell’architettura e del design; Alberto Capatti, storico della gastronomia, presidente del Comitato Scientifico dell’Alta Scuola Italiana di Gastronomia Luigi Veronelli e di Fondazione Gualtiero Marchesi; Daniele Cassandro, caporedattore Extra di Internazionale.

