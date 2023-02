Ferrari Trento “adotta” una scuola alberghiera, per formare i futuri professionisti dell’ospitalità

Il progetto si chiama “Adotta una Scuola”, ed è stato lanciato nel 2021 dalla Fondazione Altagamma - che riunisce l’eccellenza delle imprese del nostro Paese - con l’obiettivo di formare i futuri professionisti dell’ospitalità: l’ultima azienda ad aderire, in ordine di tempo, è la cantina Ferrari Trento, iconico brand delle bollicine made in Italy, che ha “adottato” l’Istituto Alberghiero Trentino di Levico Terme. Gli studenti potranno così usufruire di approfondimenti sul mondo del vino e della ristorazione, della gestione, della comunicazione, del marketing, ma anche di visite in cantina e nei vigneti, oltre ad opportunità di stage nel ristorante stellato del Gruppo Lunelli, Locanda Margon e ai Ferrari Spazio Bollicine.

La collaborazione, rivolta alle Aree Sala e Accoglienza, sia degli ultimi tre anni della Scuola sia dell’Alta Formazione, mira a valorizzare le potenzialità degli studenti, rafforzandone il percorso di preparazione professionale e fornendo loro ulteriori strumenti per diventare i prossimi protagonisti del settore dell’ospitalità. Una partnership che ha preso il via in questi giorni con la presentazione di una proposta didattica che coinvolgerà 20 relatori, fra esperti del settore e manager del Gruppo Lunelli, per un totale di 100 ore di formazione fra lezioni frontali ed esperienze sul campo.

Matteo Lunelli, presidente Ferrari Trento e presidente Fondazione Altagamma, ha dichiarato: “l’ospitalità è un tema perfettamente coerente con i valori del marchio Ferrari. L’Italia per antonomasia è il Paese dell’accoglienza e l’ospitalità è un tratto importante di quell’arte di vivere italiana di cui Ferrari Trento vuole essere ambasciatore. Per questo abbiamo deciso di sostenere la formazione e la crescita di giovani professionisti che potranno contribuire allo sviluppo del turismo e della nostra enogastronomia in Trentino, in Italia e nel mondo. Per noi significa anche investire sul futuro del Paese e proseguire nel percorso che ci vede impegnati nella promozione e valorizzazione del nostro territorio, a partire dalla sua risorsa più preziosa, che sono i giovani”.

L’intento del progetto “Adotta una Scuola”, supportato da 23 aziende a livello nazionale, è proprio quello di creare un rapporto virtuoso tra scuole tecnico-professionali e imprese, arricchendo la formazione e rispondendo al tempo stesso alle esigenze dei brand, che oggi faticano a trovare sul mercato del lavoro i talenti manifatturieri fondamentali al proprio sviluppo. Uno studio di Fondazione Altagamma con Unioncamere pubblicato nel volume “I Talenti del Fare” 2, stima che il fabbisogno di profili tecnici e professionali nei prossimi 5 anni sia di 346.000 sui 236.000 del 2019. Una crescita di quasi il 50%, di cui, però, ad oggi solo la metà riesce a essere soddisfatta. Nel dettaglio, risulta che nel settore dell’ospitalità saranno richiesti 36.000 addetti.

